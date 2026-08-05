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Ersin Destanoğlu'nun düğününde geceye Hyeon-gyu Oh damga vurdu!

Ersin Destanoğlu ile Neşe Sevdik'in düğününe Hyeon-gyu Oh damga vurdu. Güney Koreli futbolcu, "Oh Oh" şarkısı eşliğinde yaptığı dansla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 08:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ersin Destanoğlu'nun düğününde geceye Hyeon-gyu Oh damga vurdu!
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Beşiktaş'tan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'ya transfer olan Ersin Destanoğlu, Neşe Sevdik ile dünyaevine girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Düğün törenine siyah-beyazlı futbolcular da katılırken, geceye damga vuran isimlerden biri Hyeon-gyu Oh oldu.

Güney Koreli futbolcu, çalan "Oh Oh" şarkısı sırasında piste çıkarak dans etti ve eğlenceli anlara imza attı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken, Hyeon-gyu Oh'un dans performansı futbolseverlerden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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