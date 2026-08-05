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Galatasaray'da santrfora Dzenan Pejcinovic

Galatasaray, Wolfsburg'un 21 yaşındaki golcüsü Dzenan Pejcinovic'i gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 08:36
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da santrfora Dzenan Pejcinovic
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Birçok oyuncuyla görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Wolfsburg'un Alman golcüsü Dzenan Pejcinovic oldu.

TEKLİF HAZIRLIĞI

Sarı-kırmızılı kurmayların 21 yaşındaki futbolcu için temaslara başladığı ve ilerleyen günlerde Alman ekibine zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.

OKAN BURUK'TAN ONAY

10+4 kuralına uyan Alman golcünün transferine teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Alman ekibiyle geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu bu süreçte 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

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