Galatasaray'da santrfora Dzenan Pejcinovic

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Birçok oyuncuyla görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Wolfsburg'un Alman golcüsü Dzenan Pejcinovic oldu.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Sarı-kırmızılı kurmayların 21 yaşındaki futbolcu için temaslara başladığı ve ilerleyen günlerde Alman ekibine zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
OKAN BURUK'TAN ONAY
10+4 kuralına uyan Alman golcünün transferine teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Alman ekibiyle geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu bu süreçte 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Birçok oyuncuyla görüşmelerde bulunan sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim Wolfsburg'un Alman golcüsü Dzenan Pejcinovic oldu.
TEKLİF HAZIRLIĞI
Sarı-kırmızılı kurmayların 21 yaşındaki futbolcu için temaslara başladığı ve ilerleyen günlerde Alman ekibine zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
OKAN BURUK'TAN ONAY
10+4 kuralına uyan Alman golcünün transferine teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Alman ekibiyle geçtiğimiz sezon 34 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu bu süreçte 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi.