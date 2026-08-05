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Fenerbahçe'de Kante'ye Marsilya kancası!

Marsilya'nın, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante'yi kiralamak için şartları zorlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 09:32
Haber: Sözcü, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Kante'ye Marsilya kancası!
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Fransız ekibi Marsilya'nın, deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

KİRALIK FORMÜLÜ

Marsilya'nın transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istediği belirtildi. Fransız temsilcisinin, Fenerbahçe'de Kante'nin yıllık maaşında indirime gitmesi halinde resmi girişimlerini hızlandırılacak.

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