Fenerbahçe'de Kante'ye Marsilya kancası!

Fenerbahçe'de N'Golo Kante ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MARSİLYA DEVREDE
Fransız ekibi Marsilya'nın, deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
KİRALIK FORMÜLÜ
Marsilya'nın transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istediği belirtildi. Fransız temsilcisinin, Fenerbahçe'de Kante'nin yıllık maaşında indirime gitmesi halinde resmi girişimlerini hızlandırılacak.
Fransız ekibi Marsilya'nın, deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
KİRALIK FORMÜLÜ
Marsilya'nın transferi kiralık olarak gerçekleştirmek istediği belirtildi. Fransız temsilcisinin, Fenerbahçe'de Kante'nin yıllık maaşında indirime gitmesi halinde resmi girişimlerini hızlandırılacak.