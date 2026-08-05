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Galatasaray'da zor hedef Vitor Roque

Palmeiras forması giyen Vitor Roque, Galatasaray'ın transfer listesine dahil oldu ancak maliyet nedeniyle bu transferin gerçekleşmesi zor görünüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 10:28
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da zor hedef Vitor Roque
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Galatasaray'da Victor Osimhen'e alternatif olabilecek golcü için transfer çalışmaları devam ediyor.

MALİYET NEDENİYLE ZOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların Palmeiras forması giyen Vitor Roque'yi de gündemine aldığı ancak Brezilyalı forvetin yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.

21 yaşındaki Vitor Roque'ye güncel verilere göre 38 milyon euro değer biçiliyor.

SEZON PERFORMANSI

Palmeiras'ta bu sezon 21 maçta süre bulan genç oyuncu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.  

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