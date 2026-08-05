Galatasaray'da zor hedef Vitor Roque

Galatasaray'da Victor Osimhen'e alternatif olabilecek golcü için transfer çalışmaları devam ediyor.
MALİYET NEDENİYLE ZOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların Palmeiras forması giyen Vitor Roque'yi de gündemine aldığı ancak Brezilyalı forvetin yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.
21 yaşındaki Vitor Roque'ye güncel verilere göre 38 milyon euro değer biçiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Palmeiras'ta bu sezon 21 maçta süre bulan genç oyuncu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
MALİYET NEDENİYLE ZOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların Palmeiras forması giyen Vitor Roque'yi de gündemine aldığı ancak Brezilyalı forvetin yüksek maliyeti nedeniyle transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor.
21 yaşındaki Vitor Roque'ye güncel verilere göre 38 milyon euro değer biçiliyor.
SEZON PERFORMANSI
Palmeiras'ta bu sezon 21 maçta süre bulan genç oyuncu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.