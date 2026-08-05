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Yüksel Yıldırım, transferi sosyal medya hesabından duyurdu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmalarının teknik direktörün onayıyla sürdüğünü belirterek yeni takviyelerin geleceğini açıkladı. Yıldırım, Igor Wojciech Drapinski'nin sağlık kontrolünün ardından kırmızı-beyazlı ekibe katılacağını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 10:50 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 11:09
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Yüksel Yıldırım, transferi sosyal medya hesabından duyurdu
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Smsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Igor Wojcıech Drapinski transferimiz sağlık kontrolünden geçtikten sonra Samsunspor'umuza hayırlı olsun" dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sanal medyadan yaptığı paylaşımda Polonyalı stoper oyuncusu Igor Drapinski ile anlaştıklarını ve sağlık kontrolünden geçtikten sonra kırmızı-beyazlı takıma katılacağını açıkladı. Polonya Ekstraklasa Ligi takımlarından Piast Gliwice'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda 30 maçta; 2 gol, 4 asistlik performansıyla takımına katkıda bulundu.

'SAMSUNSPOR'DA TRANSFER ANCAK 4 EYLÜL GECESİ BİTECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR'

Sanal medya hesabından açıklama yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transferlerin gelecek hafta da devam edeceğini söyledi. Yüksel Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarı, sizlere daha önceden verdiğimiz sözleri tutmaya devam ediyoruz. Nihayet gerekli transferlerimizi hocamızın da onayını alarak bir bir en iyi şartlarda bitirmeye çalışıyoruz. Transfer bombaları patlamaya bu hafta olduğu gibi gelecek haftada devam edecek gibi görünüyor. Samsunspor'da transfer ancak 4 Eylül gecesi bitecek gibi gözüküyor. Igor Wojcıech Drapinski transferimiz yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra Samsunspor'umuza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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