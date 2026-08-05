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Beşiktaş, Çekya'da Hradec Kralove'ye konuk olacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 10:37
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, Çekya'da Hradec Kralove'ye konuk olacak
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Perşembe günü Çekya ekibi Hradec Kralove ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Malsovicka Arena'da oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Feşnic yönetecek. Feşnic'in yardımcılıklarını Alexandru Cerei ile Alexandru Mihai Voda yapacak.

2026-2027 sezonunda çıktığı iki resmi maçı da kazanan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı eleyerek Hradec Kralove'nin rakibi oldu.

Hradec Kralove ise ikinci eleme turunda Norveç temsilcisi Tromsö'yü 3-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederek üçüncü tura yükseldi.

TROSSARD'IN DURUMU BUGÜN NETLEŞECEK

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Leandro Trossard, resmi işlemlerinin tamamlanması halinde UEFA kadrosuna dahil edilebilecek.

Maçın başlamasına 24 saat kalana kadar UEFA kadrosuna oyuncu ekleme hakkına sahip olan Beşiktaş, işlemlerin yetişmesi halinde Belçikalı futbolcuyu listeye ekleyebilecek.

RÖVANŞ 13 AĞUSTOS'TA

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 13 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Bu turu geçen ekip, Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşı karşıya gelecek. Bu turda elenen takım ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda Panathinaikos-CSKA 1948 eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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