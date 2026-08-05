05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
21:00
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
21:15
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
19:30
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
20:00
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
21:30
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
01:00
05 Ağustos
Villarreal-Levante
11:00
05 Ağustos
AC Milan-Inter
14:00
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
14:30
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
19:30
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
21:00
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
21:30

Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi

Trabzonspor, Darwin Nunez ve kulübüyle bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 10:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor'da transferde dikkat çeken bir hamle geldi.

NUNEZ HAMLESİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Muhammed Salah ile anlaşan bordo-mavililer, Al-Hilal'den Darwin Nunez için de harekete geçiyor.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor, Darwin Nunez ve kulübüyle bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE

27 yaşındaki Darwin Nunez, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Uruguaylı golcünün, Al-Hilal sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Al-Hilal'de geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Darwin Nunez, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.