Trabzonspor'dan Darwin Nunez hamlesi

Trabzonspor'da transferde dikkat çeken bir hamle geldi.
NUNEZ HAMLESİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Muhammed Salah ile anlaşan bordo-mavililer, Al-Hilal'den Darwin Nunez için de harekete geçiyor.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor, Darwin Nunez ve kulübüyle bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE
27 yaşındaki Darwin Nunez, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Uruguaylı golcünün, Al-Hilal sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Al-Hilal'de geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Darwin Nunez, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.
NUNEZ HAMLESİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Muhammed Salah ile anlaşan bordo-mavililer, Al-Hilal'den Darwin Nunez için de harekete geçiyor.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, Trabzonspor, Darwin Nunez ve kulübüyle bir transfer görüşmesi gerçekleştirecek.
BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDE
27 yaşındaki Darwin Nunez, Beşiktaş'ın da transfer gündeminde yer alıyor.
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Uruguaylı golcünün, Al-Hilal sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Al-Hilal'de geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Darwin Nunez, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.