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Mustafa Çulcu'dan Anthony Taylor sözleri: "Büyük şans"

Sabah Spor yazarlarından Mustafa Çulcu, İngiliz eski hakem Anthony Taylor'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlamasını değerlendirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 10:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: TFF
Mustafa Çulcu'dan Anthony Taylor sözleri: 'Büyük şans'
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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu öncesi dikkat çeken bir karara imza attı. Dünya Kupası sonrası hakemliği bırakan Anthony Taylor, önümüzdeki sezon Türkiye'de görev yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Anthony Taylor'ın MHK Elit Hakem Direktörü olarak göreve başlamasını Sabah Spor yazarlarından Mustafa Çulcu mercek altına aldı.

"ŞAPKA ÇIKARIYORUM"

"TFF'nin Anthony Taylor ile anlaşmasına şapka çıkarıyorum. Anthony Taylor bilgi, birikim ve deneyimlerini hakemlerimize yansıtacak, ülke hakemliğini UEFA çizgisine taşıyacaktır. 2026 Dünya Kupası'nda gruplarda 2 maç ve son 16'da 1 maç yönetip sonrasında hakemliği bırakan Taylor, İngilizlerin son yıllarda Michael Oliver ile birlikte dünya futbol hakemliğine sunduğu, kariyerleri başarılarla dolu, rol model hakemlerden biridir."

"TÜRK HAKEMLERİ İÇİN BÜYÜK ŞANS"

"Deneyim, güncel bilgiler ve uygulamadan gelmesi, hakemliği yeni bırakmış olması, Türk hakemleri için büyük şans. Umarım bu şansı iyi kullanırlar. Premier Lig kültüründen geliyor olması, oradaki tempolu oyuna destek veren hakem kültürünü buraya yansıtacağını düşünürsek, ülke futbolumuz adına müthiş olacaktır. 20 yıl önce 2006'da UEFA Hakem Konvansiyonu'na katıldık. Bu ciddi süreçte bir türlü arzu edilen sistem sürdürebilirliği sağlayamadık."

"UMARIM BU KEZ…"

"UEFA'dan pek çok eğitimci geldi ama ilk başarısızlıkta gönderdik. Umarım bu kez Anthony Taylor ile ciddi, kurumsal ve saha içi performans kazanırız. Yeter ki önünü açalım, diğerlerine yaptığımız gibi onu da bizden daha fazla biz yapmayalım."

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