Fenerbahçe, Gabriel Martinelli'yi radarına aldı!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin transferde rotasını Arsenal'a çevirdiği ortaya çıktı.
Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'dan Gabriel Martinelli'yi radarına aldığı öğrenildi. CBS Sports'un haberine göre; Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli ile birçok kulübün ilgilendiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEVLER PEŞİNDE
Serie A devlerinden Roma ve Juventus'un Gabriel Martinelli'yi istediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin de Gabriel Martinelli'nin durumunu takip ettiği vurgulandı.
DÜNYA KUPASI'NDA 1 GOL
Brezilyalı yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda 4 maça çıktı ve 1 gol attı 25 yaşındaki Gabriel Martinelli'nin Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Gabriel Martinelli'nin güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.
7.10 MİLYON EURO ÖDENDİ
Ituano altyapısında yetişen Gabriel Martinelli, 2019-2020 sezonu başında 7 milyon 100 bin Euro bedelle Arsenal'a transfer oldu. Gabriel Martinelli, Brezilya Milli Takımı'nda 27 kez süre aldı ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
Sarı-lacivertlilerin, Arsenal'dan Gabriel Martinelli'yi radarına aldığı öğrenildi. CBS Sports'un haberine göre; Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli ile birçok kulübün ilgilendiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DEVLER PEŞİNDE
Serie A devlerinden Roma ve Juventus'un Gabriel Martinelli'yi istediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin de Gabriel Martinelli'nin durumunu takip ettiği vurgulandı.
DÜNYA KUPASI'NDA 1 GOL
Brezilyalı yıldız, 2026 Dünya Kupası'nda 4 maça çıktı ve 1 gol attı 25 yaşındaki Gabriel Martinelli'nin Arsenal ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Gabriel Martinelli'nin güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.
7.10 MİLYON EURO ÖDENDİ
Ituano altyapısında yetişen Gabriel Martinelli, 2019-2020 sezonu başında 7 milyon 100 bin Euro bedelle Arsenal'a transfer oldu. Gabriel Martinelli, Brezilya Milli Takımı'nda 27 kez süre aldı ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı.