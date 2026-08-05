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Galatasaray'da Enciso hazır ama...

Galatasaray, Strasbourg forması giyen Julio Enciso transferinde büyük yol aldı ancak listedeki diğer adayların durumları bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 08:46
Haber: Fanatik, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Enciso hazır ama...
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Galatasaray'la adı uzun süredir anılan yıldızlardan biri de Julio Enciso...

BEKLEMEYE ALINDI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, Paraguaylı yıldız için Strasbourg ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme sağladı. Ancak yönetim, önceliği diğer adaylara verdiği için Enciso'yu beklemeye aldı.

Can Uzun, Rodrigo Mora ve Aleksey Batrakov konusunda bir gelişme yaşanmaması halinde sarı-kırmızılılar rotayı 22 yaşındaki oyuncuya kıracak.

Galatasaray, Enciso ile de prensip anlaşmasına varmıştı. Yönetim bu transferi kısa süre içerisinde bitirme şansına sahip.

SEZON PERFORMANSI

Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 22 yaşındaki Enciso, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.  

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