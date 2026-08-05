Okan Buruk'un istediği transfer Beraldo

Kadroya bir sol stoper eklemesi yapacak olan Galatasaray'a bugüne kadar birçok isim önerildiği ancak teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla PSG forması giyen Lucas Beraldo'nun transferini istediği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GİRİŞİMLER BAŞLADI
Geçen sezon da oyuncuyla ilgilenen sarı-kırmızılıların Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Yönetimin, deneyimli teknik adamın bu talebinden sonra 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi yeniden gündemine aldığı ve transfer için girişimlerin başladığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların genç stoper için maliyet araştırması yaptığı ve ilerleyen günlerde Fransız ekibine teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ
Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 25 maça çıkan genç stoper bu süreçte 2 gol, 1 asiste imza attı. Hava hakimiyetiyle dikkat çeken 1.86'lık stoper, oyun kurulumuna yaptığı katkıyla da öne çıkıyor.
Beraldo'nun Fransız ekibiyle olan kontratı 2028 yılında sona erecek.
Geçen sezon da oyuncuyla ilgilenen sarı-kırmızılıların Fransız ekibiyle yaptığı görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştı. Yönetimin, deneyimli teknik adamın bu talebinden sonra 22 yaşındaki Brezilyalı stoperi yeniden gündemine aldığı ve transfer için girişimlerin başladığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların genç stoper için maliyet araştırması yaptığı ve ilerleyen günlerde Fransız ekibine teklif yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında yer aldı.
PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ
Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 25 maça çıkan genç stoper bu süreçte 2 gol, 1 asiste imza attı. Hava hakimiyetiyle dikkat çeken 1.86'lık stoper, oyun kurulumuna yaptığı katkıyla da öne çıkıyor.
Beraldo'nun Fransız ekibiyle olan kontratı 2028 yılında sona erecek.