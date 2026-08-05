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Galatasaray'dan Ümit Akdağ için teklif hazırlığı

Galatasaray, 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ için Alanyaspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 09:02
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Ümit Akdağ için teklif hazırlığı
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Galatasaray, Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın transferi için harekete geçiyor.

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Galatasaray, bonservise daha düşük bedel ödemek için takas formülünü de devreye sokmak istiyor. Alanya'nın önceliği ise sadece para alarak oyuncuyu satmak.

PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ümit Akdağ'ın, Alanyaspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Alanyaspor forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, savunma performansıyla birlikte 1 gol, 3 asist ile skor katkısı da verdi.  

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