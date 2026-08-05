Galatasaray'dan Ümit Akdağ için teklif hazırlığı

Galatasaray, Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın transferi için harekete geçiyor.
BU HAFTA GÖRÜŞME Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da istediği Ümit Akdağ için Alanyaspor Yönetimi ile bu hafta görüşme gerçekleştirecek.
Galatasaray, bonservise daha düşük bedel ödemek için takas formülünü de devreye sokmak istiyor. Alanya'nın önceliği ise sadece para alarak oyuncuyu satmak.
PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ümit Akdağ'ın, Alanyaspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Alanyaspor forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, savunma performansıyla birlikte 1 gol, 3 asist ile skor katkısı da verdi.
BU HAFTA GÖRÜŞME Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da istediği Ümit Akdağ için Alanyaspor Yönetimi ile bu hafta görüşme gerçekleştirecek.
Galatasaray, bonservise daha düşük bedel ödemek için takas formülünü de devreye sokmak istiyor. Alanya'nın önceliği ise sadece para alarak oyuncuyu satmak.
PERFORMANSI, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ümit Akdağ'ın, Alanyaspor ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Alanyaspor forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, savunma performansıyla birlikte 1 gol, 3 asist ile skor katkısı da verdi.