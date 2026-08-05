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Vincenzo Italiano, yedi futbolcuyu gözden çıkardı!

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen 7 isim netleşti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 09:52
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Vincenzo Italiano, yedi futbolcuyu gözden çıkardı!
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Sezon hazırlıklarını ve çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen oyuncular netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 7 İSMİ İSTEMİYOR

Teknik heyetin planlaması doğrultusunda Can Keleş, Emrecan Uzunhan, Yakup Arda Kılıç, Al Musrati, Joao Mario, Elan Ricardo ve Jean Onana takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar yapıyor.

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