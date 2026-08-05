Vincenzo Italiano, yedi futbolcuyu gözden çıkardı!

Sezon hazırlıklarını ve çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımda düşünülmeyen oyuncular netleşti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 7 İSMİ İSTEMİYOR
Teknik heyetin planlaması doğrultusunda Can Keleş, Emrecan Uzunhan, Yakup Arda Kılıç, Al Musrati, Joao Mario, Elan Ricardo ve Jean Onana takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar yapıyor.
Teknik heyetin planlaması doğrultusunda Can Keleş, Emrecan Uzunhan, Yakup Arda Kılıç, Al Musrati, Joao Mario, Elan Ricardo ve Jean Onana takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar yapıyor.