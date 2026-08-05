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Menemen FK ligden çekildi

2. Lig ekiplerinden Menemen FK, ligden çekildiğini duyurdu. 2. Lig'de daha önce de Altınordu ligden çekilmiş ve TFF, İzmir ekibini 3. Lig'e düşürmüştü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 09:39 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 09:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Menemen FK ligden çekildi
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Kulübün başkanı Bilgin Tokul, yazılı açıklamasında "sadece ekonomik değil manevi anlamda da yalnız kaldıklarını" belirtti.

İyi niyetli girişimler, destek arayışları ve çözüm çabalarına rağmen Menemen Futbol Kulübü'nün ayakta kalmasını sağlayacak şartların oluşmadığını aktaran Tokul, açıklamasında "Bu nedenle üzülerek ifade ediyoruz ki Menemen Futbol Kulübü'nü ligden çekme kararı artık bir tercih değil, içinde bulunduğumuz şartların bize dayattığı acı bir zorunluluktur. Hiçbir başkan, hiçbir yönetici, 100 yıla yaklaşan bir kulübün tarihine böyle bir karar yazdırmak istemez ama bazen insanın gücü, omuzlarına yüklenen yükü taşımaya yetmez." ifadelerine yer verdi.

ALTINORDU DA ÇEKİLMİŞTİ

Altınordu da daha önce 2. Lig'den çekildiğini duyurmuş ve TFF, İzmir ekibini 3. Lig'e düşürmüştü.

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