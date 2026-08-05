Trabzonspor, Salah'ı almaya gitti!

Trabzonspor, dünya futbolunun yıldız isimlerinden Muhammed Salah transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da transferle ilgili açıklamada, "Muhammed Salah hakkında diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR İÇİN GELİYOR
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın 5 Ağustos Çarşamba günü (Bugün) saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağını açıkladı.
SALAH'I ALMAYA GİTTİLER
Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Salah'ı almak için transfer sürecini belgeselleştirecek bir ekip ile birlikte Yunanistan'a hareket etti.
YILLIK 17 MİLYON EURO KAZANACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mısırlı yıldız yıllık 17 milyon euro kazanacak.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
2 YILLIK ANLAŞMA VE 'SALAH' ÜRÜNLERİNDEN YÜZDE 20 PAY
Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, anlaşmada dikkat çeken bir madde de yer aldı. Buna göre Salah, Trabzonspor'un satışa sunduğu kendi ismini taşıyan "Salah" ürünlerinden %20 pay alacak.
PREMIER LİG VE LİVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ
Kariyeri boyunca sayısız rekora imza atan Muhammed Salah, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mısırlı yıldız;
- Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü futbolcusu,
- Premier Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde en çok asist yapan Afrikalı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde en fazla gol katkısı üreten yabancı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde tek bir kulüpte en fazla gol katkısı veren futbolcu,
- Premier Lig'de 38 maçlık sezonda en fazla gol katkısı yapan futbolcu,
- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Afrikalı futbolcu,
- Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isim,
- Liverpool tarihinde Anfield'da oynanan Premier Lig maçlarında en fazla gol katkısı sağlayan futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.
LIVERPOOL'DA İSTATİSTİKLERİYLE DAMGA VURDU
Liverpool kariyerinde 442 maça çıkan Salah, 257 gol ve 123 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Deneyimli yıldızın son yıllardaki sezon performansları ise şöyle:
- 2025/26: 41 maç, 12 gol, 10 asist
- 2024/25: 52 maç, 34 gol, 21 asist
- 2023/24: 44 maç, 25 gol, 13 asist
- 2022/23: 51 maç, 30 gol, 16 asist
- 2021/22: 51 maç, 31 gol, 15 asist
- 2020/21: 51 maç, 31 gol, 6 asist
- 2019/20: 46 maç, 23 gol, 12 asist
- 2018/19: 52 maç, 27 gol, 10 asist
- 2017/18: 52 maç, 44 gol, 14 asist
"CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN"
📲Trabzonspor'un paylaşımı! pic.twitter.com/ZQEL1oo4T0
— Sporx (@sporx) August 4, 2026
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da transferle ilgili açıklamada, "Muhammed Salah hakkında diyecek bir şey yok. Bir dünya yıldızı. Onun gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR İÇİN GELİYOR
Trabzonspor, Muhammed Salah'ın 5 Ağustos Çarşamba günü (Bugün) saat 12.00'de İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacağını açıkladı.
SALAH'I ALMAYA GİTTİLER
Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Salah'ı almak için transfer sürecini belgeselleştirecek bir ekip ile birlikte Yunanistan'a hareket etti.
YILLIK 17 MİLYON EURO KAZANACAK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Trabzonspor Salah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Mısırlı yıldız yıllık 17 milyon euro kazanacak.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Salah için 6 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta imza töreni düzenlenecek.
2 YILLIK ANLAŞMA VE 'SALAH' ÜRÜNLERİNDEN YÜZDE 20 PAY
Taraflar arasında 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilirken, anlaşmada dikkat çeken bir madde de yer aldı. Buna göre Salah, Trabzonspor'un satışa sunduğu kendi ismini taşıyan "Salah" ürünlerinden %20 pay alacak.
PREMIER LİG VE LİVERPOOL TARİHİNE GEÇTİ
Kariyeri boyunca sayısız rekora imza atan Muhammed Salah, İngiliz futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Mısırlı yıldız;
- Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü futbolcusu,
- Premier Lig tarihinde en çok gol atan yabancı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde en çok asist yapan Afrikalı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde en fazla gol katkısı üreten yabancı futbolcu,
- Premier Lig tarihinde tek bir kulüpte en fazla gol katkısı veren futbolcu,
- Premier Lig'de 38 maçlık sezonda en fazla gol katkısı yapan futbolcu,
- UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan Afrikalı futbolcu,
- Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan isim,
- Liverpool tarihinde Anfield'da oynanan Premier Lig maçlarında en fazla gol katkısı sağlayan futbolcu unvanlarını elinde bulunduruyor.
LIVERPOOL'DA İSTATİSTİKLERİYLE DAMGA VURDU
Liverpool kariyerinde 442 maça çıkan Salah, 257 gol ve 123 asistlik performans sergileyerek kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Deneyimli yıldızın son yıllardaki sezon performansları ise şöyle:
- 2025/26: 41 maç, 12 gol, 10 asist
- 2024/25: 52 maç, 34 gol, 21 asist
- 2023/24: 44 maç, 25 gol, 13 asist
- 2022/23: 51 maç, 30 gol, 16 asist
- 2021/22: 51 maç, 31 gol, 15 asist
- 2020/21: 51 maç, 31 gol, 6 asist
- 2019/20: 46 maç, 23 gol, 12 asist
- 2018/19: 52 maç, 27 gol, 10 asist
- 2017/18: 52 maç, 44 gol, 14 asist