04 Ağustos
Mjaellby-Slovan Bratislava
1-2
04 Ağustos
Ararat Armenia-NK Celje
2-1
04 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-FK Crvena Zvezda
1-0
04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
2-1
04 Ağustos
Dinamo Zagreb-FK Kauno Zalgiris
5-0
04 Ağustos
Bournemouth-Genoa
10-1
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
1-0

Galatasaray'dan Batrakov için yeni teklif!

Lokomotiv Moskova, Aleksey Batrakov için Galatasaray'ın 20 milyon euro'luk önerisini geri çevirdi. Galatasaray, Batrakov için yeni bir teklif yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 07:55
Haber: Sözcü
Galatasaray'dan Batrakov için yeni teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinden vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI

Lokomotiv Moskova'nın 20 milyon Euro'luk ilk teklifi reddetmesinin ardından Başkan Dursun Özbek, Rus kulübünün kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Sarı-kırmızılı yönetim, yeni teklif ile pazarlıkları yeniden başlatmayı hedefliyor. Okan Buruk'un 10 numara listesinde üst sıralarda yer alan oyuncu için şartlar sonuna kadar zorlanacak.

MENAJER KOMİSYONU YÜKSEK

21 yaşındaki yıldızın maliyeti ise oldukça yüksek. Batrakov cephesi yaklaşık 5 milyon Euro yıllık maaş talep ederken, Lokomotiv Moskova minimum 30 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ediyor. Transferde ayrıca 7-8 milyon Euro seviyesinde menajer komisyonu da masada bulunuyor. Bu nedenle özellikle menajer payına dikkat eden Galatasaray, operasyonun mali şartlarını düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.