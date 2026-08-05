Galatasaray'dan Batrakov için yeni teklif!

Galatasaray, Aleksey Batrakov transferinden vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE YENİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Lokomotiv Moskova'nın 20 milyon Euro'luk ilk teklifi reddetmesinin ardından Başkan Dursun Özbek, Rus kulübünün kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Sarı-kırmızılı yönetim, yeni teklif ile pazarlıkları yeniden başlatmayı hedefliyor. Okan Buruk'un 10 numara listesinde üst sıralarda yer alan oyuncu için şartlar sonuna kadar zorlanacak.
MENAJER KOMİSYONU YÜKSEK
21 yaşındaki yıldızın maliyeti ise oldukça yüksek. Batrakov cephesi yaklaşık 5 milyon Euro yıllık maaş talep ederken, Lokomotiv Moskova minimum 30 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ediyor. Transferde ayrıca 7-8 milyon Euro seviyesinde menajer komisyonu da masada bulunuyor. Bu nedenle özellikle menajer payına dikkat eden Galatasaray, operasyonun mali şartlarını düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.
Lokomotiv Moskova'nın 20 milyon Euro'luk ilk teklifi reddetmesinin ardından Başkan Dursun Özbek, Rus kulübünün kapısını bir kez daha çalmaya hazırlanıyor.
ŞARTLAR ZORLANACAK
Sarı-kırmızılı yönetim, yeni teklif ile pazarlıkları yeniden başlatmayı hedefliyor. Okan Buruk'un 10 numara listesinde üst sıralarda yer alan oyuncu için şartlar sonuna kadar zorlanacak.
MENAJER KOMİSYONU YÜKSEK
21 yaşındaki yıldızın maliyeti ise oldukça yüksek. Batrakov cephesi yaklaşık 5 milyon Euro yıllık maaş talep ederken, Lokomotiv Moskova minimum 30 milyon Euro bonservis bedelinde ısrar ediyor. Transferde ayrıca 7-8 milyon Euro seviyesinde menajer komisyonu da masada bulunuyor. Bu nedenle özellikle menajer payına dikkat eden Galatasaray, operasyonun mali şartlarını düşürmek için görüşmelerini sürdürüyor.
Lokomotiv Moskova forması altında geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 21 yaşındaki Batrakov, 17 gol attı ve 12 asist yaptı.