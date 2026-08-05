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Fenerbahçe'den Kerem-Pavlidis planı!

Fenerbahçe'nin, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için resmi temaslara başlamaya hazırlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 08:56
Haber: Sabah
Fenerbahçe'den Kerem-Pavlidis planı!
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken listenin ilk sırasına Benfica'nın Yunan yıldızı Vangelis Pavlidis'i yazdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla PAVLİDİS İÇİN TEMAS

Sarı-lacivertli yönetimin, Pavlidis transferi için Benfica ile resmi görüşmelere başlamaya hazırlandığı öne sürüldü. Görüşmelerin, daha önce Fenerbahçe'de de görev yapan Benfica Sportif Direktörü Mario Branco ile yürütüleceği belirtildi.

İddiaya göre Fenerbahçe'nin ilk etapta 30 milyon euroluk resmi teklif sunacağı, Benfica'nın ise 27 yaşındaki golcü için 45 milyon euro bonservis talep ettiği aktarıldı. Record'un haberine göre Portekiz ekibi, sarı-lacivertlilerin 40 milyon euroluk teklifini de geri çevirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU FAKTÖRÜ

Fenerbahçe yönetiminin Pavlidis'i listenin ilk sırasına yazmasındaki en önemli nedenlerden birinin Kerem Aktürkoğlu ile Benfica'da yakaladığı uyum olduğu ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin, iki futbolcuyu yeniden aynı takımda buluşturarak hücum hattındaki verimi artırmayı hedeflediği belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu ile Vangelis Pavlidis, Benfica'da birlikte forma giydikleri 56 maçta birbirlerine 11 gol katkısı verdi. Kerem, Yunan golcünün 6 golünün asistini yaparken, Pavlidis de milli futbolcunun 5 golüne pas verdi.

PAVLİDİS SICAK BAKIYOR

Pavlidis'in de Fenerbahçe'ye transfer olmaya olumlu yaklaştığı öne sürülürken, sarı-lacivertlilerin deneyimli golcü için bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon euroya ulaşan maaş ve 4 yıllık sözleşme hazırladığı iddia edildi.



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