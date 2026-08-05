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Beşiktaş'tan Andy Diouf yoklaması!

Beşiktaş, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Inter forması giyen Andy Diouf'u gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Fransız futbolcu için İtalyan ekibinin kiralama kararını bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 09:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Andy Diouf yoklaması!
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Yaz döneminde Salih Uçan ve Kristjan Asllani ile vedalaşan, sözleşmesi sona eren Necip Uysal ile de yollarını ayıran Beşiktaş'ta Al Musrati ve Jean Onana da takıma dahil edilmedi. Ayrıca Amir Hadziahmetovic'e yeni sezon planlamasında olmayacağı iletildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mevcut orta saha rotasyonuna şu ana dek Salih Özcan hamlesini yapan Beşiktaş'ın kadrosunda Junior Olaitan, Kartal Kayra Yılmaz, Wilfred Ndidi ve Orkun Kökçü de yer alıyor.

Yönetim hem niteliği artıracak hem de sayısal açıdan genişliği sağlayacak hamleler peşinde.

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, İnter ile yaz kampını iyi bir şekilde geçiren Andy Diouf'u gündemine aldı.

INTER'İN KARARI BEKLENİYOR

23 yaşındaki futbolcu için opsiyonlu kiralama formülü düşüncesi bulunuyor.

İtalyan ekibinin geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro'ya Lens'ten aldığı Fransız orta saha ile ilgili kararı bekleniyor.

Çizme kulübü, oyuncusu için kiralama seçeneğine kapıyı açarsa adım atılacak.

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