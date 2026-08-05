Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı bırakmıyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Oğuz Aydın ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE DÖRT TAKIM DEVREDE
Matteo Moretto'nun haberine göre Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers, milli futbolcu Oğuz Aydın'ı transfer listesine aldı.
FENERBAHÇE KARARINI VERDİ
Milliyet'in haberine göre ise sarı-lacivertli yönetim, Oğuz Aydın için astronomik bir teklif gelmediği sürece oyuncuyla yollarını ayırmayı düşünmüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da 24 yaşındaki futbolcunun takımda kalması yönünde rapor verdiği ve sezonu Fenerbahçe formasıyla tamamlamasının beklendiği ifade edildi.
Matteo Moretto'nun haberine göre Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers, milli futbolcu Oğuz Aydın'ı transfer listesine aldı.
FENERBAHÇE KARARINI VERDİ
Milliyet'in haberine göre ise sarı-lacivertli yönetim, Oğuz Aydın için astronomik bir teklif gelmediği sürece oyuncuyla yollarını ayırmayı düşünmüyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın da 24 yaşındaki futbolcunun takımda kalması yönünde rapor verdiği ve sezonu Fenerbahçe formasıyla tamamlamasının beklendiği ifade edildi.