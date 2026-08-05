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Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı bırakmıyor!

Avrupa'dan dört kulübün ilgisine rağmen Fenerbahçe'nin, Oğuz Aydın'ı astronomik bir teklif gelmediği sürece kadroda tutacağı öne sürüldü.

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calendar 05 Ağustos 2026 10:00 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 10:05
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ı bırakmıyor!
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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürerken, Oğuz Aydın ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla DÖRT TAKIM DEVREDE

Matteo Moretto'nun haberine göre Feyenoord, Espanyol, Hamburg ve Rangers, milli futbolcu Oğuz Aydın'ı transfer listesine aldı.

FENERBAHÇE KARARINI VERDİ

Milliyet'in haberine göre ise sarı-lacivertli yönetim, Oğuz Aydın için astronomik bir teklif gelmediği sürece oyuncuyla yollarını ayırmayı düşünmüyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın da 24 yaşındaki futbolcunun takımda kalması yönünde rapor verdiği ve sezonu Fenerbahçe formasıyla tamamlamasının beklendiği ifade edildi.

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