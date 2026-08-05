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Mardin 1969 Spor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı

Mardin 1969 Spor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 10:42
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Mardin 1969 Spor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tonio Teklic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıklamasında, Polonya'nın Widzew Lodz takımında forma giyen Teklic'in bonservisinin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.

Teklic'in takıma önemli katkılar sunmasının beklendiği vurgulanan açıklamada "Teklic'e, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, anlaşmanın futbolcumuza, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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