Mardin 1969 Spor, Tonio Teklic'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tonio Teklic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün açıklamasında, Polonya'nın Widzew Lodz takımında forma giyen Teklic'in bonservisinin satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı belirtildi.
Teklic'in takıma önemli katkılar sunmasının beklendiği vurgulanan açıklamada "Teklic'e, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, anlaşmanın futbolcumuza, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Teklic'in takıma önemli katkılar sunmasının beklendiği vurgulanan açıklamada "Teklic'e, kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyor, anlaşmanın futbolcumuza, kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.