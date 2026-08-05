05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
21:00
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
21:15
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
19:30
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
20:00
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
21:30
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
01:00
05 Ağustos
Villarreal-Levante
0-057'
05 Ağustos
AC Milan-Inter
14:00
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
14:30
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
19:30
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
21:00
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
21:30

Manisa filede parkeye indi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 11:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Manisa filede parkeye indi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlı ekibi ilk çalışmasında yönetim yalnız bırakmadı. Kulüpten, 'Yeni sezona kenetlenerek giriyoruz' başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Alper Ayan, yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve bu sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek takımımızın antrenmanını ziyaret etti. Teknik ekibimiz ve sporcularımızla bir araya gelen Başkanımız Alper Ayan, yeni sezonun kulübümüz adına hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerini iletti. Ziyarette sporcularımıza tatlı ikramında bulunulurken, yeni sezon öncesinde birlik, beraberlik ve başarı inancı bir kez daha vurgulandı. Yeni sezonda hedefimiz; mücadelemizle, inancımızla ve Büyük Manisa Ailesi'nin desteğiyle en iyisini başarmak" ifadelerine yer verildi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.