Manisa filede parkeye indi

Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.



Yeşil-beyazlı ekibi ilk çalışmasında yönetim yalnız bırakmadı. Kulüpten, 'Yeni sezona kenetlenerek giriyoruz' başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Alper Ayan, yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve bu sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek takımımızın antrenmanını ziyaret etti. Teknik ekibimiz ve sporcularımızla bir araya gelen Başkanımız Alper Ayan, yeni sezonun kulübümüz adına hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerini iletti. Ziyarette sporcularımıza tatlı ikramında bulunulurken, yeni sezon öncesinde birlik, beraberlik ve başarı inancı bir kez daha vurgulandı. Yeni sezonda hedefimiz; mücadelemizle, inancımızla ve Büyük Manisa Ailesi'nin desteğiyle en iyisini başarmak" ifadelerine yer verildi.

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