Cole Anthony, Avustralya'nın yolunu tuttu

Avustralya NBL ekiplerinden Melbourne United, eski NBA oyun kurucusu Cole Anthony ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüp, Orlando Magic ve Milwaukee Bucks formaları giyen eski ilk tur draft seçiminin 2026-27 sezonu öncesinde takıma katıldığını resmen duyurdu.
Anthony, "Melbourne United ile bu yolculuğa başlayacağım için çok heyecanlıyım. Kendimi geliştirmeye devam etmek ve şampiyonluk için mücadele etmek adına harika bir fırsat. İşe koyulmak, kulübü temsil etmek ve taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
367 NBA maçında forma giyen Anthony, kariyerinde 12.0 sayı, 4.1 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.
Anthony, "Melbourne United ile bu yolculuğa başlayacağım için çok heyecanlıyım. Kendimi geliştirmeye devam etmek ve şampiyonluk için mücadele etmek adına harika bir fırsat. İşe koyulmak, kulübü temsil etmek ve taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.
367 NBA maçında forma giyen Anthony, kariyerinde 12.0 sayı, 4.1 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları yakaladı.