Luka Doncic: 'Yüzde 100 sağlıklıyım'

Los Angeles Lakers süperstarı Luka Doncic, sezonun ardından geçirdiği rehabilitasyon sürecini tamamladığını ve 2026-27 sezonuna yüzde 100 sağlıklı şekilde gireceğini belirtti.
Lakers, yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez LeBron James'siz bir sezona hazırlanırken, takımın yeni yüzü Luka Doncic yeni sezon öncesinde rehabilitasyona odaklandığını ve tamamen iyileştiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Sezon bittikten sonra ilk birkaç hafta basketboldan tamamen uzaklaşıp vücudumu toparlamaya odaklandım. Rehabilitasyon sürecim çok iyi geçti ve şu anda yüzde 100 sağlıklıyım.
"Her yazın başında basketboldan biraz uzak kalırım. Benim çalışma yöntemim bu ve bana iyi geliyor.
"Oyunu biraz özlememe izin verip farklı şeyler denediğimde, sahalara dönmek için daha da motive oluyorum."
Beklentilerin oldukça yüksek olduğu Lakers'ta Doncic, kulübün yeni döneminin merkezindeki isim olarak sezona başlayacak.
Lakers, yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez LeBron James'siz bir sezona hazırlanırken, takımın yeni yüzü Luka Doncic yeni sezon öncesinde rehabilitasyona odaklandığını ve tamamen iyileştiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "Sezon bittikten sonra ilk birkaç hafta basketboldan tamamen uzaklaşıp vücudumu toparlamaya odaklandım. Rehabilitasyon sürecim çok iyi geçti ve şu anda yüzde 100 sağlıklıyım.
"Her yazın başında basketboldan biraz uzak kalırım. Benim çalışma yöntemim bu ve bana iyi geliyor.
"Oyunu biraz özlememe izin verip farklı şeyler denediğimde, sahalara dönmek için daha da motive oluyorum."
Beklentilerin oldukça yüksek olduğu Lakers'ta Doncic, kulübün yeni döneminin merkezindeki isim olarak sezona başlayacak.