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Wembanyama, Spurs takım arkadaşlarını Fransa'da ağırladı

Yıldız oyuncu Victor Wembanyama, San Antonio Spurs'ün 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında takım arkadaşlarından bazılarını Fransa'da ağırladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 11:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Wembanyama, Spurs takım arkadaşlarını Fransa'da ağırladı
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Yıldız oyuncu Victor Wembanyama, San Antonio Spurs'ün 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında takım arkadaşlarından bazılarını Fransa'da ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tobias Harris, Harrison Barnes, Carter Bryant, Stephon Castle, De'Aaron Fox, Dylan Harper ve Jordan McLaughlin, Wembanyama ile birlikte bir haftalık çalışma kampı için Fransa'ya gitti.

Spurs'ün paylaştığı videoda konuşan Wembanyama, "Sizi burada görmekten gerçekten mutluyum." dedi.

Antrenmanlar, Fransız yıldızın yetiştiği kulüp olan Nanterre 92'nin maçlarını oynadığı Palais des Sports Maurice Thorez'de gerçekleştirildi.

Wembanyama, yılın başlarında Nanterre 92'ye yatırımcı ve azınlık hissedarı olarak katılacağını da açıklamıştı.

San Antonio Express-News'e konuşan Spurs CEO'su R.C. Buford ise, "Gelişmek istiyorlar. Victor'un takım arkadaşlarını arayıp, 'Buraya gelin ve benimle bir hafta geçirin.' demesi bile bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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