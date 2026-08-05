Trail Blazers, DeMar DeRozan'ın peşine düşmeyecek

Portland Trail Blazers, Marc Stein'ın The Stein Line'daki haberine göre serbest oyuncu konumundaki DeMar DeRozan'ı kadrosuna katmayı düşünmüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sacramento Kings tarafından serbest bırakılan DeRozan, piyasaya çıkmasına rağmen Portland'ın altı kez All-Star seçilen yıldız için girişimde bulunmama kararı aldığı aktarıldı.
17 sezonluk NBA kariyerinde Raptors, Bulls, Spurs ve Kings formaları giyen DeRozan, 1.264 normal sezon maçında 21.1 sayı, 4.3 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakaladı.
Tecrübeli oyuncu kariyerinde altı kez All-Star seçildi.
17 sezonluk NBA kariyerinde Raptors, Bulls, Spurs ve Kings formaları giyen DeRozan, 1.264 normal sezon maçında 21.1 sayı, 4.3 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakaladı.
Tecrübeli oyuncu kariyerinde altı kez All-Star seçildi.