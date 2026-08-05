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Vanspor FK'nin hedefi ligde kalıcılık

Teknik direktör Murat Yıldırım, Vanspor FK'nin öncelikli hedefinin Trendyol 1. Lig'de kalıcı olmak olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 11:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Vanspor FK'nin hedefi ligde kalıcılık
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Vanspor FK'de "ligde kalıcı olmak" öncelikli hedef olarak belirlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezon hazırlıklarını Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapan Vanspor FK'nin teknik direktörü Murat Yıldırım, AA muhabirine, kamp çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi.

Erzurum'daki kamp ortamından memnun olduklarını ifade eden Yıldırım, "Geçen sene kampımız Kayseri'deydi ama genelde sahalarından dolayı Erzurum'u tercih ediyoruz. Konumu ve kaldığımız otel de güzel." dedi.

TRANSFER PLANLARI

Yıldırım, kadroyu 7-8 kaliteli oyuncuyla güçlendirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Gerçekçi hedeflerle yola çıktıklarını vurgulayan Yıldırım, "Öncelikli hedefimiz bu takımı kalıcı olarak ligde tutmak. Biraz sancılı başladık ama Allah'ın izniyle transferlerimiz gerçekleşecek. Normal sezona göre hazırlıklara biraz geç başladık. Adaptasyon ve uyum sürecini kısa sürede atlatabilirsek ikinci hedefimiz de play-off oynamak." ifadelerini kullandı.

Takımın play-off tecrübesi yaşadığına dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"İki sezon önce bu takımı play-off'tan çıkarmıştık. Geçen sezon da Malatya Yeşilyurt ile play-off finali oynadık. Ekip olarak bu sürece hazırız. Birkaç kaliteli takviyeyle iddialı bir takım olacağımıza inanıyorum. Bu sezon lig çok zorlu geçecek ancak ilk hedefimiz ligde kalıcılığı sağlamak, ardından da play-off'a kalmak."

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