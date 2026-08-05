Como'da Chalobah tamam! Davinson askıda!

İtalya Serie A ekiplerinden Como, kadrosunu Chelsea'den Trevoh Chalobah ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre, Como, Chalobah transferi için Chelsea ile anlaşma sağladı. İtalyan ekibi, 27 yaşındaki stoper için bonuslarla birlikte toplamda 35 milyon euro ödeyecek.
Chalobah, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından perşembe günü Como ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Chelsea'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Chalobah, savunma performansıyla birlikte 3 kez skora katkı sağladı.
DAVINSON'DAN VAZGEÇİYORLAR
İtalyan ekibi Como, transfer döneminde Trevoh Chalobah ile birlikte Galatasaray'dan Davinson Sanchez ile ilgileniyordu. Como'nun, Chalobah transferinin ardından Davinson Sanchez'den vazgeçmesi bekleniyor.
Chalobah, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından perşembe günü Como ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Chelsea'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Chalobah, savunma performansıyla birlikte 3 kez skora katkı sağladı.
DAVINSON'DAN VAZGEÇİYORLAR
İtalyan ekibi Como, transfer döneminde Trevoh Chalobah ile birlikte Galatasaray'dan Davinson Sanchez ile ilgileniyordu. Como'nun, Chalobah transferinin ardından Davinson Sanchez'den vazgeçmesi bekleniyor.