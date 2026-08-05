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Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, bir kısım sosyal medya hesap kullanıcılarına yönelik şikayetçi oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 13:09
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Aziz Yıldırım'dan suç duyurusu!
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, savcılığa başvurarak bir kısım sosyal medya hesap kullanıcılarına yönelik şikayetçi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Kulübü'nün ve Aziz Yıldırım'ın başarısız olması yönünde aleyhe yorumların sistematik olarak bir kısım hesaplar üzerinden paylaşıldığı, ayrıca Aziz Yıldırım'ın kızı hakkında da fotoğrafını kullanarak hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal içerikli mesajların bulunduğunun iddia edildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Ağustos Ayı Olağan Toplantısı'nda Aziz Yıldırım Savcılığa şikayetçi olacağını söylemişti. 

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