Veli Kavlak: 'Fenerbahçe, Sturm Graz'a karşı favori'

Avusturya ve Türkiye futbolunu yakından tanıyan eski milli futbolcu ve teknik adam Veli Kavlak, Avusturya basınından Heute'ye verdiği röportajda iki ülke futbolunu kıyasladı.
Son olarak Türkiye U18 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan 37 yaşındaki Kavlak, Şampiyonlar Ligi eleme turundaki Sturm Graz - Fenerbahçe eşleşmesinden Avusturya futbolunun eksiklerine, Yusuf Demir ve Ercan Kara'nın durumundan kariyer planlarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "FENERBAHÇE FAVORİ AMA STURM GRAZ'IN DA ŞANSI VAR"
Şampiyonlar Ligi eleme turunda oynanacak Sturm Graz - Fenerbahçe eşleşmesini değerlendiren Kavlak, sarı-lacivertlilerin kağıt üzerinde favori olduğunu ancak Avusturya temsilcisinin de tur şansının bulunduğunu söyledi.
Kavlak, "Kağıt üzerinde ve Türk medyasına göre Fenerbahçe açık ara favori. Ancak Sturm Graz'a da şans veriyorum. Takım son yıllarda iyi bir gelişim gösterdi ve istikrarlı bir yapıya sahip. Günümüzde kimseye karşı oynamak kolay değil, bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Ayrıca Fenerbahçe henüz tam anlamıyla oturmuş bir takım değil, bazı yıldız oyuncular da henüz kadroda yok. İki maç üzerinden oynanacak bir eşleşme olduğu için her şey mümkün." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE LİGİ KALİTE OLARAK AVUSTURYA'NIN ÖNÜNDE"
Türkiye Süper Ligi ile Avusturya Bundesliga'sını karşılaştıran Kavlak, kalite açısından Süper Lig'in daha üst seviyede olduğunu belirtti.
37 yaşındaki çalıştırıcı, "Kalite açısından Türkiye Ligi kesinlikle daha üstün. Bunu orada forma giyen üst düzey futbolculardan bile anlayabilirsiniz. Altyapı ve tesisleşme oldukça iyi. Neredeyse her takımın çok güzel bir stadı var ve kulüpler ciddi yatırımlar yapıyor. Ben de milli takım altyapısında görev yaptığım süreçte bunu bizzat görme fırsatı buldum." dedi.
"AVUSTURYA'DA YENİDEN SOKAK FUTBOLCULARI YETİŞTİRMELİ"
Avusturya'nın UEFA ülke puanı sıralamasında yeniden Türkiye'ye yaklaşabilmesi için neler yapılması gerektiği sorulan Kavlak, teknik becerisi yüksek oyuncuların yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.
Kavlak, "Avusturya Futbol Federasyonu'nda yeniden daha fazla sokak futbolcusu, yani teknik kapasitesi yüksek oyuncular yetiştirilmesi gerektiği konuşuluyor. Ben de buna katılıyorum. Eğitim sisteminde buna daha fazla önem verilmeli. Oyuncuların topla bir şeyler üretebilmesi gerekiyor. Ancak asıl başlanması gereken nokta altyapı ve saha koşulları. Hafta sonu WSG Tirol - Sturm Graz maçını izledim. Böyle bir tarlayı andıran zeminde nasıl futbol oynayabilirsiniz? Teknik direktör arkadaşlarımla konuştum. Kasım ayından itibaren Avusturya'daki birçok sahanın felaket durumda olduğunu söylüyorlar. Böyle zeminlerde sadece fiziksel mücadele ön plana çıkıyor, teknik beceriler ortaya çıkamıyor. Ancak Avrupa'da bu yetmez. Uluslararası arenada rakipler sizi rahatlıkla oyun dışı bırakır." şeklinde konuştu.
YUSUF DEMİR YORUMU
Galatasaray'da istediği çıkışı yapamayan ve yeniden Rapid Wien'e dönen Yusuf Demir hakkında da konuşan Kavlak, genç oyuncunun yaşadığı zorluklara değindi.
Kavlak, "Orta sahadaki rekabet çok büyüktü. Ayrıca sürekli küçük sakatlıklar yaşadı ve bu durum gelişimini olumsuz etkiledi. Türkiye'de kendinizi göstermek için çok fazla zamanınız olmaz. Baskı çok büyük, taraftar kültürü farklı ve her şey biraz daha zor. Rapid'de sakatlık yaşamadan geçireceği bir sezonun ardından gerçek kalitesini yeniden gösterecektir. Çünkü futbol yeteneğini kimse sorgulamıyor." dedi.
"ERCAN KARA GOLCÜ OLDUĞUNU KANITLADI"
Rapid Wien'in golcüsü Ercan Kara'nın takımını şampiyonluğa taşıyabilecek bir forvet olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Kavlak, "Ceza sahası içinde topla buluştuğunda ne kadar iyi bir golcü olduğunu defalarca kanıtladı. İstikrarını korur ve kanatlardan iyi ortalar alırsa kalitesini yine ortaya koyacaktır. O, kalenin yerini çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.
"TEKNİK ADAMLIK KARİYERİME DEVAM EDECEĞİM"
Türkiye U18 Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılma sürecine de değinen Kavlak, "Bazı şeyler yaşandı ancak ayrıntılara girmek istemiyorum. Ayrılık her iki taraf için de en doğru karardı. Şimdi kariyerime nerede devam edeceğimi düşünüyorum ancak kesin olan bir şey var; teknik direktörlük yapmayı sürdüreceğim." diyerek sözlerini tamamladı.
Son olarak Türkiye U18 Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan 37 yaşındaki Kavlak, Şampiyonlar Ligi eleme turundaki Sturm Graz - Fenerbahçe eşleşmesinden Avusturya futbolunun eksiklerine, Yusuf Demir ve Ercan Kara'nın durumundan kariyer planlarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "FENERBAHÇE FAVORİ AMA STURM GRAZ'IN DA ŞANSI VAR"
Şampiyonlar Ligi eleme turunda oynanacak Sturm Graz - Fenerbahçe eşleşmesini değerlendiren Kavlak, sarı-lacivertlilerin kağıt üzerinde favori olduğunu ancak Avusturya temsilcisinin de tur şansının bulunduğunu söyledi.
Kavlak, "Kağıt üzerinde ve Türk medyasına göre Fenerbahçe açık ara favori. Ancak Sturm Graz'a da şans veriyorum. Takım son yıllarda iyi bir gelişim gösterdi ve istikrarlı bir yapıya sahip. Günümüzde kimseye karşı oynamak kolay değil, bunu Dünya Kupası'nda da gördük. Ayrıca Fenerbahçe henüz tam anlamıyla oturmuş bir takım değil, bazı yıldız oyuncular da henüz kadroda yok. İki maç üzerinden oynanacak bir eşleşme olduğu için her şey mümkün." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE LİGİ KALİTE OLARAK AVUSTURYA'NIN ÖNÜNDE"
Türkiye Süper Ligi ile Avusturya Bundesliga'sını karşılaştıran Kavlak, kalite açısından Süper Lig'in daha üst seviyede olduğunu belirtti.
37 yaşındaki çalıştırıcı, "Kalite açısından Türkiye Ligi kesinlikle daha üstün. Bunu orada forma giyen üst düzey futbolculardan bile anlayabilirsiniz. Altyapı ve tesisleşme oldukça iyi. Neredeyse her takımın çok güzel bir stadı var ve kulüpler ciddi yatırımlar yapıyor. Ben de milli takım altyapısında görev yaptığım süreçte bunu bizzat görme fırsatı buldum." dedi.
"AVUSTURYA'DA YENİDEN SOKAK FUTBOLCULARI YETİŞTİRMELİ"
Avusturya'nın UEFA ülke puanı sıralamasında yeniden Türkiye'ye yaklaşabilmesi için neler yapılması gerektiği sorulan Kavlak, teknik becerisi yüksek oyuncuların yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.
Kavlak, "Avusturya Futbol Federasyonu'nda yeniden daha fazla sokak futbolcusu, yani teknik kapasitesi yüksek oyuncular yetiştirilmesi gerektiği konuşuluyor. Ben de buna katılıyorum. Eğitim sisteminde buna daha fazla önem verilmeli. Oyuncuların topla bir şeyler üretebilmesi gerekiyor. Ancak asıl başlanması gereken nokta altyapı ve saha koşulları. Hafta sonu WSG Tirol - Sturm Graz maçını izledim. Böyle bir tarlayı andıran zeminde nasıl futbol oynayabilirsiniz? Teknik direktör arkadaşlarımla konuştum. Kasım ayından itibaren Avusturya'daki birçok sahanın felaket durumda olduğunu söylüyorlar. Böyle zeminlerde sadece fiziksel mücadele ön plana çıkıyor, teknik beceriler ortaya çıkamıyor. Ancak Avrupa'da bu yetmez. Uluslararası arenada rakipler sizi rahatlıkla oyun dışı bırakır." şeklinde konuştu.
YUSUF DEMİR YORUMU
Galatasaray'da istediği çıkışı yapamayan ve yeniden Rapid Wien'e dönen Yusuf Demir hakkında da konuşan Kavlak, genç oyuncunun yaşadığı zorluklara değindi.
Kavlak, "Orta sahadaki rekabet çok büyüktü. Ayrıca sürekli küçük sakatlıklar yaşadı ve bu durum gelişimini olumsuz etkiledi. Türkiye'de kendinizi göstermek için çok fazla zamanınız olmaz. Baskı çok büyük, taraftar kültürü farklı ve her şey biraz daha zor. Rapid'de sakatlık yaşamadan geçireceği bir sezonun ardından gerçek kalitesini yeniden gösterecektir. Çünkü futbol yeteneğini kimse sorgulamıyor." dedi.
"ERCAN KARA GOLCÜ OLDUĞUNU KANITLADI"
Rapid Wien'in golcüsü Ercan Kara'nın takımını şampiyonluğa taşıyabilecek bir forvet olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Kavlak, "Ceza sahası içinde topla buluştuğunda ne kadar iyi bir golcü olduğunu defalarca kanıtladı. İstikrarını korur ve kanatlardan iyi ortalar alırsa kalitesini yine ortaya koyacaktır. O, kalenin yerini çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.
"TEKNİK ADAMLIK KARİYERİME DEVAM EDECEĞİM"
Türkiye U18 Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılma sürecine de değinen Kavlak, "Bazı şeyler yaşandı ancak ayrıntılara girmek istemiyorum. Ayrılık her iki taraf için de en doğru karardı. Şimdi kariyerime nerede devam edeceğimi düşünüyorum ancak kesin olan bir şey var; teknik direktörlük yapmayı sürdüreceğim." diyerek sözlerini tamamladı.