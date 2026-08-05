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Miller: "LaMelo gittiği için üzüldüm ama Wolves'ta başarılı olacaktır"

Charlotte Hornets'ın genç yıldızı Brandon Miller, LaMelo Ball'un Minnesota Timberwolves'a takasının ardından yaşadığı duyguları paylaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 14:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Miller: 'LaMelo gittiği için üzüldüm ama Wolves'ta başarılı olacaktır'
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Charlotte Hornets'ın genç yıldızı Brandon Miller, LaMelo Ball'un Minnesota Timberwolves'a takasının ardından yaşadığı duyguları paylaştı.

Miller, LaMelo Ball'un Minnesota Timberwolves'a takasının kendisini üzdüğünü söylerken, eski takım arkadaşının yeni takımında başarılı olacağına inandığını ifade etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Miller, en yakın takım arkadaşlarından birinin Charlotte'tan ayrılmasının kolay olmadığını ancak NBA'de kadro değişikliklerinin oyunun bir parçası olduğunu bildiğini söyledi.

Road Trippin' Show'a konuşan Miller, "Zor. Bu takas dönemini yaşamak, kardeşlerinizi ve en başından beri birlikte olduğunuz insanları giderken görmek gerçekten zor. Acıtıyor ama NBA'in nasıl bir yer olduğunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç forvet, Ball'un Minnesota'da başarılı olacağına inandığını da dile getirdi.

"Orada kurdukları yapıyla birlikte Minnesota'da çok başarılı olacağını biliyorum."

2020 NBA Draftı'nda üçüncü sıradan seçilen Ball, kısa sürede Hornets'ın yüzü haline gelirken, Miller da 2023 Draftı'nda ikinci sıradan seçilerek takıma katılmış ve ikili kulübün geleceğinin temel parçaları olarak görülmüştü.

Miller, Ball'un hâlâ gelişmesi gereken yönleri olduğunu ancak bunun genç oyuncular için son derece doğal olduğunu belirtti.

"Elbette öğreneceği çok şey var. Bence bu yaşlardaki herkesin öğreneceği çok şey oluyor. Onun gelişimini izlemek için heyecanlıyım." diye konuştu.

Miller ayrıca Ball'un Charlotte'taki son sezonunda liderlik konusunda önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.

Genç oyuncuya göre Ball'un medyadaki imajı, perde arkasındaki kişiliğini ve takım arkadaşlığını tam olarak yansıtmıyordu.

"Geçen sezon onun adına en çok heyecanlandığım şey liderlik anlamındaki gelişimiydi. Medya onu çoğu zaman olduğundan çok farklı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ball kariyerine Minnesota'da devam ederken, Hornets'ın genç çekirdeğinin liderliğini ise Brandon Miller'ın üstlenmesi bekleniyor.

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