Green: 'LeBron gelmeyince aynı kontrata Warriors'ta kaldım'

Tecrübeli oyuncu Draymond Green, Warriors'ın LeBron James'i kadroya katma planının gerçekleşmemesi üzerine, reddettiği oyuncu opsiyonuyla aynı şartlarda yeniden Golden State ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Green, Warriors'ın LeBron James'i kadroya katabilmesi için maaş bütçesinde esneklik yaratmak amacıyla 2026-27 sezonuna ait 27.7 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddettiğini söyledi.
Ancak James'in Philadelphia 76ers'ı tercih etmesinin ardından Green, Golden State ile bir yıllık 27.7 milyon dolarlık yeni sözleşmeye imza attı.
The Draymond Green Show'da konuşan yıldız oyuncu, "Reddettiğim kontratla neredeyse aynı paraya yeniden imza attım. Aslında neredeyse değil, tamamen aynı miktara imza attım.
"Orta seviye istisnasıyla bir oyuncu alabileceğimize dair umut vardı. Bu gerçekleşmeyince bir anlamda eski sözleşmeme geri dönmüş oldum. Bunu yapmamak için de ortada bir neden yoktu. Warriors'a selam olsun." dedi.
Green ayrıca yeni sözleşmesinde takas edilememe maddesi (no-trade clause) bulunmamasıyla ilgili iddiaları da doğruladı.
Dört kez NBA şampiyonu olan oyuncu, bu madde için ısrar edebileceğini ancak bunu kulüple büyük bir anlaşmazlığa dönüştürmek istemediğini belirtti.
"Evet, takas edilememe maddesi almadığım söylendi. Doğru, almadım.
"Bunun için mücadele edebilirdik ama değmezdi. Warriors sezon içinde beni takas etmek isterse, takas etmek ister.
"Hiçbir zaman istenmediğim bir yerde kalmak isteyen biri olmadım."
Green'in sözleşmesinde takas edilememe maddesi bulunmuyor. Bu da Warriors'ın, sezon içerisinde deneyimli çekirdeğinin geleceğini değerlendirirken Green'i takas etme hakkını elinde tuttuğu anlamına geliyor.
Golden State yönetimi, Green'in serbest oyuncu olmasının sağlayacağı maaş esnekliğiyle LeBron James'i Stephen Curry, Jimmy Butler ve Green'in yanına eklemeyi hedeflemişti.
Ancak James'in tercihini Philadelphia'dan yana kullanmasının ardından Green, neredeyse aynı finansal şartlarla Warriors'a geri döndü.
36 yaşındaki oyuncu, 2012 NBA Draftı'nın ikinci turunda seçildiği Golden State formasıyla 15. sezonuna hazırlanıyor.
Green, geçen sezon 68 maçta 8.4 sayı, 5.5 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalarken, kariyerinde dört şampiyonluk, dört All-Star seçimi ve dokuz All-Defensive Team başarısı elde etti.
Ancak James'in Philadelphia 76ers'ı tercih etmesinin ardından Green, Golden State ile bir yıllık 27.7 milyon dolarlık yeni sözleşmeye imza attı.
The Draymond Green Show'da konuşan yıldız oyuncu, "Reddettiğim kontratla neredeyse aynı paraya yeniden imza attım. Aslında neredeyse değil, tamamen aynı miktara imza attım.
"Orta seviye istisnasıyla bir oyuncu alabileceğimize dair umut vardı. Bu gerçekleşmeyince bir anlamda eski sözleşmeme geri dönmüş oldum. Bunu yapmamak için de ortada bir neden yoktu. Warriors'a selam olsun." dedi.
Green ayrıca yeni sözleşmesinde takas edilememe maddesi (no-trade clause) bulunmamasıyla ilgili iddiaları da doğruladı.
Dört kez NBA şampiyonu olan oyuncu, bu madde için ısrar edebileceğini ancak bunu kulüple büyük bir anlaşmazlığa dönüştürmek istemediğini belirtti.
"Evet, takas edilememe maddesi almadığım söylendi. Doğru, almadım.
"Bunun için mücadele edebilirdik ama değmezdi. Warriors sezon içinde beni takas etmek isterse, takas etmek ister.
"Hiçbir zaman istenmediğim bir yerde kalmak isteyen biri olmadım."
Green'in sözleşmesinde takas edilememe maddesi bulunmuyor. Bu da Warriors'ın, sezon içerisinde deneyimli çekirdeğinin geleceğini değerlendirirken Green'i takas etme hakkını elinde tuttuğu anlamına geliyor.
Golden State yönetimi, Green'in serbest oyuncu olmasının sağlayacağı maaş esnekliğiyle LeBron James'i Stephen Curry, Jimmy Butler ve Green'in yanına eklemeyi hedeflemişti.
Ancak James'in tercihini Philadelphia'dan yana kullanmasının ardından Green, neredeyse aynı finansal şartlarla Warriors'a geri döndü.
36 yaşındaki oyuncu, 2012 NBA Draftı'nın ikinci turunda seçildiği Golden State formasıyla 15. sezonuna hazırlanıyor.
Green, geçen sezon 68 maçta 8.4 sayı, 5.5 ribaund ve 5.5 asist ortalamaları yakalarken, kariyerinde dört şampiyonluk, dört All-Star seçimi ve dokuz All-Defensive Team başarısı elde etti.