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Kadın Futbol Süper Ligi, 29 Ağustos'ta başlayacak

TFF Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 13:33 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 13:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadın Futbol Süper Ligi, 29 Ağustos'ta başlayacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TFF'nin açıklamasında, "Daha önce 22 Ağustos tarihinde başlayacağı açıklanan Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlangıç tarihi, yapılan değerlendirmeler sonucunda 29 Ağustos olarak güncellenmiştir." ifadelerine yer verildi.

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