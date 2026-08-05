Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TFF'nin açıklamasında, "Daha önce 22 Ağustos tarihinde başlayacağı açıklanan Kadın Futbol Süper Ligi'nin başlangıç tarihi, yapılan değerlendirmeler sonucunda 29 Ağustos olarak güncellenmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kadın Futbol Süper Ligi, 29 Ağustos'ta başlayacak
TFF Kadın Futbol Süper Ligi'nin 29 Ağustos Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.
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