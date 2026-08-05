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Alexander Nübel'den transfer itirafı

Beşiktaş'ın file bekçisi Alexander Nübel, Hradec Kralove maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 14:12 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 14:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Alexander Nübel'den transfer itirafı
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Beşiktaş'ta Alexander Nübel, Hradec Kralove maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman file bekçisi, "Zor bir maç olacak, ligleri başladı ve hazır durumdalar. Ceza sahasına çok fazla giren, tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız. Ancak biz de hazırız." dedi.

Adaptasyon sürecine dair konuşan Nübel, "Adaptasyon sürecim güzel geçiyor. Beşiktaş'ta çok mutluyum ve iyi bir başlangıç yaptık. İki maçı gol yemeden bitirdim. Bu hem benim, hem de takım adına güzel bir başlangıç." sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI

Beşiktaş taraftarına değinen Alexander Nübel, "Beşiktaş taraftarı çok özel ve çok deli... Atmosfer inanılmazdı, sahaya ilk çıktığımda tüylerim diken diken oldu. Sezon boyunca bu şekilde arkamızda olmalarını istiyorum. Avrupa'da da tanınan bir taraftar grubu." dedi.

BEŞİKTAŞ'A TRANSFERİ

Beşiktaş'a transferine dair konuşan deneyimli kaleci, farklı tercihleri olmasına rağmen siyah-beyazlıları tercih ettiğini söyledi. Nübel, "Buraya gelmeden önce Andreas Beck ile konuştum. Burada mükemmel bir zaman geçirdiğini söyledi. Başka opsiyonlarım da vardı ama ne kadar büyük bir kulübe geldiğimin farkındayım." diye konuştu.  

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