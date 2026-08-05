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Atilla Karaoğlan, Ajax maçını yönetecek!

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki Ajax-Shelbourne karşılaşmasında görev yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 13:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Atilla Karaoğlan, Ajax maçını yönetecek!
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FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Hollanda temsilcisi Ajax ile İrlanda temsilcisi Shelbourne arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını yönetecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

Mücadelede VAR'da Onur Özütoprak, AVAR'da Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Hollanda'nın Amsterdam şehrindeki Johan Cruijff Arena'da yarın oynanacak Ajax-Shelbourne karşılaşması TSİ 21.00'de başlayacak.

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