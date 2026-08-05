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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu fikstürü çekilirken, yeni sezon 26 Eylül'de başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2026-2027 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen fikstür çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten, TBF Kadın Ligleri ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi Müdürü Esra Erden Atacan, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bahar Çağlar Ökten, geride kalan sezonda ligde büyük bir heyecana tanıklık ettiklerini belirterek, "Geçtiğimiz sezon Avrupa'ya kulüpler düzeyinde damgamızı vurduğumuz bir sezon gerçekleştirdik. Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe Opet'i, final oynama başarısı gösteren Galatasaray Çağdaş Faktoring'i ve Avrupa Kupası şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin'i huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyorum. Yeni sezonun rekabetin ve fair play anlayışının ön planda olduğu bir sezon olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Esra Erden Atacan ise ligde mücadele edecek takımlara başarılar diledi.

11 takımın mücadele edeceği Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 26 Eylül'de başlayacak ve 6 Mart 2027'de sona erecek.

Ligde ilk hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

Beşiktaş BOA-Melikgazi Kayseri Basketbol

Turgutlu Belediyespor-Nesibe Aydın

Fenerbahçe Opet-Emlak Konut

BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin

OGM Ormanspor-İstanbul Gençlikspor

Galatasaray Çağdaş Faktoring, sezonun ilk haftasını bay geçecek.

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