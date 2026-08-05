Altay Bayındır, Celta Vigo'ya gidiyor

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Celta Vigo'ya transfer oluyor.
TRANSFER İÇİN ANLAŞTILAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre, Celta Vigo, milli kalecinin transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.
Celta Vigo, 28 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla kiralayacak ve satın alma opsiyonu ise 4 milyon euro olacak. Altay Bayındır için yapılan anlaşmaya göre, milli oyuncunun çıkacağı maç sayısına göre bu rakamın artabileceği belirtildi.
MANU PERFORMANSI
Altay Bayındır, 2023'ten bu yana forma giydiği Manchester United'da 17 maçta kaleyi korudu. Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 31 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapattı.
TRANSFER İÇİN ANLAŞTILAR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre, Celta Vigo, milli kalecinin transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.
Celta Vigo, 28 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla kiralayacak ve satın alma opsiyonu ise 4 milyon euro olacak. Altay Bayındır için yapılan anlaşmaya göre, milli oyuncunun çıkacağı maç sayısına göre bu rakamın artabileceği belirtildi.
MANU PERFORMANSI
Altay Bayındır, 2023'ten bu yana forma giydiği Manchester United'da 17 maçta kaleyi korudu. Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 31 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapattı.