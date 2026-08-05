İsmail Kartal'dan Ederson kararı!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Ederson, bu sezon Mert Günok'un başarılı form grafiğinin ardından İsmail Kartal'ı ikileme soktu.
İSMAİL KARTAL'DAN EDERSON KARARI
Birçok taraftar Ederson'un satılmasını ve kaleyi Mert Günok'un korumasını isterken, tecrübeli hoca kararını verdi.
İsmail Kartal, artık kaleyi devralmak isten Brezilyalı eldivene güveniyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Sturm Graz eşleşmesinde kaleyi Mert Günok'un yerine Ederson'un koruması bekleniyor.
Tecrübeli eldiven, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için sezon öncesi kampına geç katılmıştı. İsmail Kartal, Ederson'un artık hazır olduğunu düşünerek, 11'de şans vermeye karar verdi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kalesini 36 maçta koruyan Ederson, 35 gol yerken, 13 kez de kalesini gole kapattı. bunada spot ve başlık ver
İSMAİL KARTAL'DAN EDERSON KARARI
Birçok taraftar Ederson'un satılmasını ve kaleyi Mert Günok'un korumasını isterken, tecrübeli hoca kararını verdi.
İsmail Kartal, artık kaleyi devralmak isten Brezilyalı eldivene güveniyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Sturm Graz eşleşmesinde kaleyi Mert Günok'un yerine Ederson'un koruması bekleniyor.
Tecrübeli eldiven, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için sezon öncesi kampına geç katılmıştı. İsmail Kartal, Ederson'un artık hazır olduğunu düşünerek, 11'de şans vermeye karar verdi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kalesini 36 maçta koruyan Ederson, 35 gol yerken, 13 kez de kalesini gole kapattı. bunada spot ve başlık ver