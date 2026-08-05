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İsmail Kartal'dan Ederson kararı!

İsmail Kartal'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile oynanacak maçta kaleyi Ederson'a emanet etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 10:33
Haber: Akşam
İsmail Kartal'dan Ederson kararı!
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de kadro yapılanması devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezon performansıyla beklentilerin altında kalan Ederson, bu sezon Mert Günok'un başarılı form grafiğinin ardından İsmail Kartal'ı ikileme soktu.

İSMAİL KARTAL'DAN EDERSON KARARI

Birçok taraftar Ederson'un satılmasını ve kaleyi Mert Günok'un korumasını isterken, tecrübeli hoca kararını verdi.

İsmail Kartal, artık kaleyi devralmak isten Brezilyalı eldivene güveniyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Sturm Graz eşleşmesinde kaleyi Mert Günok'un yerine Ederson'un koruması bekleniyor.

Tecrübeli eldiven, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldığı için sezon öncesi kampına geç katılmıştı. İsmail Kartal, Ederson'un artık hazır olduğunu düşünerek, 11'de şans vermeye karar verdi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kalesini 36 maçta koruyan Ederson, 35 gol yerken, 13 kez de kalesini gole kapattı. bunada spot ve başlık ver

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