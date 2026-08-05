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Trabzonspor'da hedef Eldor Shomurodov

Trabzonspor, Başakşehir'den golcü futbolcu Eldor Shomurodov için temaslarını hızlandırmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 09:28
Haber: Fanatik
Trabzonspor'da hedef Eldor Shomurodov
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Trabzonspor, Başakşehir'den 31 yaşındaki santrfor Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Felipe Augusto'nun Zenit'e transfer olmasının ardından geleceğe yatırım olarak 18 yaşındaki Rene Mitongo'yu kadrosuna katan Trabzonspor, genç oyuncunun gelişimini hızlandırmak adına kiralama formülünü değerlendiriyor. Teknik heyetin, Mitongo'nun düzenli forma giyebileceği bir kulüpte tecrübe kazanmasını istediği belirtildi.

ROTA SHOMURODOV

Bu doğrultuda santrfor arayışlarını sürdüren Karadeniz ekibi, rotasını Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov'a çevirdi. Fatih Tekke'nin, Süper Lig'i tanıyan ve fizik gücüyle ön plana çıkan Özbek golcüyü kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

TEMASLAR HIZLANACAK

Transfer listesinde farklı alternatifler bulunsa da deneyimi ve oyun yapısı nedeniyle Shomurodov'un öncelikli adaylardan biri olduğu ifade ediliyor. Trabzonspor Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde şartları netleştirerek temaslarını hızlandırması beklenirken, hücum hattına yapılacak son takviyenin kamp sonrası kadro planlamasında önemli rol oynaması hedefleniyor. Yönetim, yeni sezon öncesinde forvet rotasyonunu hem kalite hem de derinlik açısından güçlendirmek istiyor.

Başakşehir forması altında 46 maçta süre bulan deneyimli golcü, 23 gol attı ve 6 asist yaptı.

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