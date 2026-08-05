04 Ağustos
Mjaellby-Slovan Bratislava
1-2
04 Ağustos
Ararat Armenia-NK Celje
2-1
04 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-FK Crvena Zvezda
1-0
04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
2-1
04 Ağustos
Dinamo Zagreb-FK Kauno Zalgiris
5-0
04 Ağustos
Bournemouth-Genoa
10-1
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
1-0

Darwin Nunez gerçeği! Beşiktaş'a gelirse neler değişir?

Beşiktaş'ın gündemindeki Darwin Nunez, fizik gücü, hızı ve önde baskıya katkısıyla Süper Lig'de fark yaratabilecek bir profil sunuyor. İşte artı ve eksi yönleri...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 07:51
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Darwin Nunez gerçeği! Beşiktaş'a gelirse neler değişir?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Darwin Nunez'in Beşiktaş ile anılması, siyah beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandırıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Uruguaylı golcü, fiziksel gücü, patlayıcı hızı ve savunma arkasına yaptığı etkili koşular sayesinde Avrupa'nın en değerli santrforlarından biri olarak gösteriliyor.

Özellikle yüksek tempolu oyunlarda rakip savunmaları yıpratabilen Nunez, önde baskıya dayalı futbol anlayışına da önemli katkı sağlayabilecek bir profil çiziyor.

Süper Lig'deki fizik ağırlıklı oyun yapısı düşünüldüğünde, hava toplarındaki etkinliği ve bire bir mücadelelerdeki üstünlüğü sayesinde fark oluşturabilecek özelliklere sahip.

TECRÜBESİ YETER

Nunez'in etkili olabilmesi için kanat oyuncularından düzenli destek alması gerekiyor.

Formunu yakaladığı dönemlerde tek başına maçın seyrini değiştirebilen yıldız golcü, taraftara heyecan verecek ve rakip savunmalar üzerinde sürekli baskı oluşturacak bir isim olarak görülüyor. Buna rağmen Nunez transferi önemli riskleri de beraberinde getiriyor.

Kariyeri boyunca zaman zaman bitiricilik konusunda eleştirilen Uruguaylı, net gol fırsatlarını değerlendiremediği maçların ardından baskıyı atlatmakta zorlandı. Teknik heyet oyun planını Nunez'e göre kurgulamazsa beklenen etkiyi gösteremeyebilir.

ARTILARI

- Fizik gücü çok yüksek.

- Süper Lig stoperlerine karşı ciddi üstünlük kurabilir.

- Derin koşuları elit seviyede. Savunma arkasına çok etkili koşular atıyor.

- Pres yapmayı seviyor. Önde baskı isteyen teknik direktörler için büyük avantaj.

- Hava toplarında etkili.

- Form tuttuğunda 25+ gole çıkabilecek bir oyuncu.

EKSİLERİ

- Bitiriciliği istikrarsız. Çok net pozisyonları kaçırabildiği dönemler oluyor.

- Karar verme kalitesi dalgalı. Son pas veya şut tercihleri zaman zaman yanlış olabiliyor.

- Öz güveni düşünce performansı gerileyebiliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.