Darwin Nunez gerçeği! Beşiktaş'a gelirse neler değişir?

Darwin Nunez'in Beşiktaş ile anılması, siyah beyazlı taraftarları oldukça heyecanlandırıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uruguaylı golcü, fiziksel gücü, patlayıcı hızı ve savunma arkasına yaptığı etkili koşular sayesinde Avrupa'nın en değerli santrforlarından biri olarak gösteriliyor.
Özellikle yüksek tempolu oyunlarda rakip savunmaları yıpratabilen Nunez, önde baskıya dayalı futbol anlayışına da önemli katkı sağlayabilecek bir profil çiziyor.
Süper Lig'deki fizik ağırlıklı oyun yapısı düşünüldüğünde, hava toplarındaki etkinliği ve bire bir mücadelelerdeki üstünlüğü sayesinde fark oluşturabilecek özelliklere sahip.
TECRÜBESİ YETER
Nunez'in etkili olabilmesi için kanat oyuncularından düzenli destek alması gerekiyor.
Formunu yakaladığı dönemlerde tek başına maçın seyrini değiştirebilen yıldız golcü, taraftara heyecan verecek ve rakip savunmalar üzerinde sürekli baskı oluşturacak bir isim olarak görülüyor. Buna rağmen Nunez transferi önemli riskleri de beraberinde getiriyor.
Kariyeri boyunca zaman zaman bitiricilik konusunda eleştirilen Uruguaylı, net gol fırsatlarını değerlendiremediği maçların ardından baskıyı atlatmakta zorlandı. Teknik heyet oyun planını Nunez'e göre kurgulamazsa beklenen etkiyi gösteremeyebilir.
ARTILARI
- Fizik gücü çok yüksek.
- Süper Lig stoperlerine karşı ciddi üstünlük kurabilir.
- Derin koşuları elit seviyede. Savunma arkasına çok etkili koşular atıyor.
- Pres yapmayı seviyor. Önde baskı isteyen teknik direktörler için büyük avantaj.
- Hava toplarında etkili.
- Form tuttuğunda 25+ gole çıkabilecek bir oyuncu.
EKSİLERİ
- Bitiriciliği istikrarsız. Çok net pozisyonları kaçırabildiği dönemler oluyor.
- Karar verme kalitesi dalgalı. Son pas veya şut tercihleri zaman zaman yanlış olabiliyor.
- Öz güveni düşünce performansı gerileyebiliyor.
Özellikle yüksek tempolu oyunlarda rakip savunmaları yıpratabilen Nunez, önde baskıya dayalı futbol anlayışına da önemli katkı sağlayabilecek bir profil çiziyor.
Süper Lig'deki fizik ağırlıklı oyun yapısı düşünüldüğünde, hava toplarındaki etkinliği ve bire bir mücadelelerdeki üstünlüğü sayesinde fark oluşturabilecek özelliklere sahip.
TECRÜBESİ YETER
Nunez'in etkili olabilmesi için kanat oyuncularından düzenli destek alması gerekiyor.
Formunu yakaladığı dönemlerde tek başına maçın seyrini değiştirebilen yıldız golcü, taraftara heyecan verecek ve rakip savunmalar üzerinde sürekli baskı oluşturacak bir isim olarak görülüyor. Buna rağmen Nunez transferi önemli riskleri de beraberinde getiriyor.
Kariyeri boyunca zaman zaman bitiricilik konusunda eleştirilen Uruguaylı, net gol fırsatlarını değerlendiremediği maçların ardından baskıyı atlatmakta zorlandı. Teknik heyet oyun planını Nunez'e göre kurgulamazsa beklenen etkiyi gösteremeyebilir.
ARTILARI
- Fizik gücü çok yüksek.
- Süper Lig stoperlerine karşı ciddi üstünlük kurabilir.
- Derin koşuları elit seviyede. Savunma arkasına çok etkili koşular atıyor.
- Pres yapmayı seviyor. Önde baskı isteyen teknik direktörler için büyük avantaj.
- Hava toplarında etkili.
- Form tuttuğunda 25+ gole çıkabilecek bir oyuncu.
EKSİLERİ
- Bitiriciliği istikrarsız. Çok net pozisyonları kaçırabildiği dönemler oluyor.
- Karar verme kalitesi dalgalı. Son pas veya şut tercihleri zaman zaman yanlış olabiliyor.
- Öz güveni düşünce performansı gerileyebiliyor.