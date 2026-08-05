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Altınordu'dan iki veda daha

Altınordu'da kulübe veda eden son 2 oyuncu kaleci Efe Kaan Yıldız ve sol kanat Furkan Emin Kaçmaz oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 11:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'dan iki veda daha
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2'nci Lig'e katılmama kararı nedeniyle küme düşürülen Altınordu'da kulübe veda eden son 2 oyuncu kaleci Efe Kaan Yıldız (22) ve sol kanat Furkan Emin Kaçmaz (20) oldu. Altyapıda yetişen iki genç futbolcu da 1'inci Lig ekiplerine transfer oldu. Kaleci Efe Kaan, Ankara Keçiörengücü ile anlaşırken, Furkan Emin ise Boluspor'un yolunu tuttu. Kulüpten yapılan açıklamada, "11 yaşında geldiği kulübümüzde 11 yıl boyunca forma giyen Efe Kaan Yıldız ve 9 yaşında geldiği kulübümüzde 11 yıl boyunca forma giyen Furkan Emin Kaçmaz'a verdikleri emekler için teşekkür ederiz. Her zaman sizinle gurur duyacağız. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
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