Draymond Green, Durant'in 76ers-Warriors kıyaslamasına katılmadı

Tecrübeli oyuncu Draymond Green, Kevin Durant'in LeBron James'in Philadelphia 76ers'a katılmasıyla oluşan kadronun, kendisinin 2016'da dahil olduğu Golden State Warriors ekibinden daha iyi olduğu yönündeki görüşüne katılmadığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Green, kendi podcast bölümünde, "Buna katıldığımı söyleyemem. Açıkçası bunun doğru olduğunu düşünmüyorum ama bu KD'nin fikri." ifadelerini kullandı.
Durant, pazartesi günü Instagram'da yaptığı bir yorumda, bir kullanıcının 2016 Warriors kadrosunun mevcut 76ers'tan çok daha yetenekli olduğunu savunmasına karşı çıkmıştı. İki takımın oyuncularını tek tek karşılaştıran Durant, "Kağıt üzerinde Warriors'ın nasıl daha iyi olduğunu anlamıyorum." demişti.
Green'in ardından bir başka eski Warriors oyuncusu Klay Thompson da Durant'in değerlendirmesine tepki gösterdi. Thompson'ın, Durant'in "Klay hiçbir zaman MVP adayı bile olmadı." sözlerinden rahatsız olduğu belirtildi.
Durant, cumartesi günü yaptığı açıklamada ise LeBron James'in sürpriz şekilde Philadelphia'yı tercih etmesini "lig adına harika" olarak değerlendirmiş, 76ers'ın "League Pass izlemeye değer" bir takım olduğunu ve gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer alacağını söylemişti.
Durant, pazartesi günü Instagram'da yaptığı bir yorumda, bir kullanıcının 2016 Warriors kadrosunun mevcut 76ers'tan çok daha yetenekli olduğunu savunmasına karşı çıkmıştı. İki takımın oyuncularını tek tek karşılaştıran Durant, "Kağıt üzerinde Warriors'ın nasıl daha iyi olduğunu anlamıyorum." demişti.
Green'in ardından bir başka eski Warriors oyuncusu Klay Thompson da Durant'in değerlendirmesine tepki gösterdi. Thompson'ın, Durant'in "Klay hiçbir zaman MVP adayı bile olmadı." sözlerinden rahatsız olduğu belirtildi.
Durant, cumartesi günü yaptığı açıklamada ise LeBron James'in sürpriz şekilde Philadelphia'yı tercih etmesini "lig adına harika" olarak değerlendirmiş, 76ers'ın "League Pass izlemeye değer" bir takım olduğunu ve gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer alacağını söylemişti.