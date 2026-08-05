Hull City'den rekor transfer: Tzolakis

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Yunanistan Milli Takımı'nın kalecisi Konstantinos Tzolakis'i, Yunan devi Olympiakos'tan kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Tzolakis'i 23 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.





5 YILLIK SÖZLEŞME





23 yaşındaki file bekçisi, Hull City ile 2031 yazına kadar geçerli olacak 5 yıllık sözleşmeye imza attı.





KARİYERİ





Kariyerine Platanias altyapısında başlayan Tzolakis, daha sonra Olympiakos altyapısına transfer oldu ve Mart 2020'de A takım formasıyla ilk maçına çıktı. Genç kaleci, Yunan ekibinde çıktığı 131 resmi maçta 64 kez gole izin vermedi.





Olympiakos formasıyla dört Yunanistan Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Tzolakis, ayrıca Yunanistan Kupası ve Yunanistan Süper Kupası sevinci yaşadı. Başarılı kaleci, 2023/24 sezonunda UEFA Konferans Ligi kupasını da kaldırdı.





Tzolakis, Olympiakos'un Avrupa'da kupa kazanan ilk Yunan kulübü olmasında önemli rol oynadı. UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye karşı oynanan penaltı atışlarında üç penaltı kurtaran genç kaleci, finalde Fiorentina karşısında ise kalesini gole kapatarak takımının tarihi zaferine büyük katkı sağladı.





2024/25 sezonunda gösterdiği performansla Yunanistan Süper Ligi'nde sezonun futbolcusu ve sezonun kalecisi seçilen Tzolakis, sezonun takımına da dahil edildi. Ayrıca Olympiakos taraftarları tarafından kulübün yılın oyuncusu ödülüne layık görüldü.





2025/26 sezonunda ligde oynanan tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan Yunan kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dokuz karşılaşmada görev yaptı. Tüm kulvarlarda çıktığı 43 maçta 23 kez kalesini gole kapatmayı başardı.





Haziran 2024'te Malta karşısında oynanan ve Yunanistan'ın 2-0 kazandığı maçta ilk kez milli formayı giyen Tzolakis, bugüne kadar ülkesinin formasını dokuz kez giydi. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde de görev alan başarılı file bekçisi, son milli maçına Haziran ayında İsveç karşısında çıktı.





TZOLAKIS: "YENİ BİR SAYFA AÇMAYA HAZIRIM"

Transferinin ardından kulüp kanalına konuşan Konstantinos Tzolakis, Hull City'ye katıldığı için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.





"Burada olduğum için çok mutluyum. Hull City'ye katılmak benim için büyük bir onur. Kariyerimde yeni bir sayfa açmaya hazırım." diyen Yunan kaleci, Türkiye kampında takım arkadaşları ve teknik ekiple tanıştığını belirterek, "Türkiye'de tüm oyuncular ve teknik ekiple tanıştım. Bana gösterdikleri sıcak karşılama için hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.





Olympiakos'ta çok başarılı bir dönem geçirdiğini vurgulayan Tzolakis, "Olympiakos'ta Konferans Ligi şampiyonluğu, lig şampiyonlukları ve kupa kazandım. Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçlara çıktım." dedi.





Hull City'deki yeni meydan okumaya da değinen başarılı kaleci, "Hull City benim için farklı bir deneyim olacak. Premier League'de mücadele ediyoruz. Dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynayacağız. Bu benim için büyük bir meydan okuma." şeklinde konuştu.





Kendisine güvendiğini dile getiren Tzolakis, "Hazırım. Takımımızın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için her gün antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini vereceğim." ifadelerini kullandı.





İngiltere'de forma giyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyen 23 yaşındaki kaleci, "İngiltere'de olacağım için çok heyecanlıyım. Hull City'yi tercih ettim çünkü Premier League dünyanın en üst seviyesi. Hull City taraftarlarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve onların önünde sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



