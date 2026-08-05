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Filip Kostic, PSV Eindhoven'da!

PSV, 33 yaşındaki Filip Kostic'le iki yıllık sözleşme imzalayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 12:52 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 12:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Filip Kostic, PSV Eindhoven'da!
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PSV Eindhoven, Filip Kostic transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre, Sırp futbolcu Filip Kostic, çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçerek transferini resmen tamamlayacak. Hollandalı gazeteci Rik Elfrink de taraflar arasındaki anlaşmanın tamamlandığını doğruladı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Transferin tamamlanmasının ardından Kostic'in PSV Eindhoven ile Haziran 2028'e kadar geçerli sözleşmeye imza atması bekleniyor.

PSV'nin yeni transferlerinden biri olmaya hazırlanan Kostic, çarşamba sabahı Schiphol Havalimanı'na iniş yaptı. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolleri ve son transfer işlemleri için daha sonra Eindhoven'a geçecek.

"KULÜP İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM"

Havalimanında açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, PSV'ye transfer olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"Mutlu ve heyecanlıyım. Yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmak benim için çok önemli. En kısa sürede hazır olup takıma yardımcı olmayı umuyorum. Kulüp için elimden gelen her şeyi vereceğime söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

JUVENTUS TARAFTARINA TEŞEKKÜR

Kostic, eski kulübü Juventus'un taraftarlarına da veda mesajı gönderdi.

"Juventus taraftarlarına sadece teşekkür edebilirim. Gerçekten harika bir kulüp ve orada çok güzel zamanlar geçirdim. Onları takip etmeye devam edeceğim ve asla unutmayacağım." dedi.

KARİYERİ

2022 yılında Juventus'a transfer olan ve bu yaz sözleşmesinin sona ermesiyle serbest kalan Filip Kostic, İtalyan ekibinde toplam 112 resmi maça çıktı. Sırbistan Milli Takımı formasıyla 72 kez görev yapan tecrübeli futbolcu, Juventus kariyerinde 6 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.

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