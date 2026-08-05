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Luka Modric'ten Rafael Leao'ya "Kal" çağrısı

Milan'da kalan Luka Modric, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rafael Leao için konuştu. Hırvat yıldız, "Takımda kalmasını isterim." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler
Luka Modric'ten Rafael Leao'ya 'Kal' çağrısı
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Milan forması giyen Luka Modric, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

RAFAEL LEAO AÇIKLAMASI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi ile bir yıllık yeni sözleşme imzalayan Modric, takımda geleceği belirsiz olan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Rafael Leao ile ilgili konuştu.

Modric, Rafael Leao için, "Takımda kalsın isterim." diye konuştu.

40 yaşındaki Modric, Portekizli yıldız Leao ile ilgili, "Rafael Leao'ya tavsiye vermek istemiyorum. Kendisi için en iyisinin ne olacağını bilecek kadar olgun bir oyuncu. Taraftarların ve kulübün, onu ne kadar sevdiğini biliyor. Harika bir oyuncu ve onun burada olması muhteşem." dedi.

"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

"Her zamanki gibi sıkı çalışması ve Milan için elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Birkaç sakatlık yaşadı, harika bir sezon geçirmemiş olabilir ancak fiziksel olarak oldukça güçlü ve harika bir oyuncu." diyen Modric, "Eğer takımda kalırsa, bu bizim için harika olur çünkü en iyi formunda dünyanın en iyi oyuncularından biri." sözlerini sarf etti.

"KALMASINI ÇOK İSTERİM"

Modric, "Umarım formunu yeniden kazanır ve iyi bir sezon geçirmemize yardımcı olur çünkü dediğim gibi harika bir oyuncu. Kalmasını çok isterim ama neler olacağını göreceğiz. Dediğim gibi, en iyi çözümü o ve kulüp bulacak ama bir futbolcu olarak elbette Rafael Leao'nun takımımda olmasını istiyorum." açıklamasında bulundu.

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