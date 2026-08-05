Haber Tarihi: 05 Ağustos 2026 12:42 -
Güncelleme Tarihi:
05 Ağustos 2026 12:42
Trabzonspor Avrupa Maçı Ne Zaman? UEFA Avrupa Ligi Play-Off Tarihi Belli Oldu
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi bordo-mavili taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. "Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman?" sorusu da futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 20 Ağustos 2026'da, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos 2026'da oynayacak.
Trabzonspor'un rakibi kim?UEFA'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, Ferencváros - Górnik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.Avrupa Ligi'nde hedef lig aşamasıTrabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanacak. Avrupa Ligi lig etabının ilk hafta karşılaşmaları ise eylül ayında oynanacak.Maçlar hangi tarihlerde?Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off programı şu şekilde:İlk maç: 20 Ağustos 2026Rövanş: 27 Ağustos 2026
Karşılaşmaların saatleri ve yayın bilgileri UEFA tarafından daha sonra açıklanacak.Sonuç: Trabzonspor Avrupa Maçı Ne Zaman?Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçına 20 Ağustos 2026 tarihinde çıkacak. Bordo-mavililer, rövanş mücadelesini ise 27 Ağustos'ta oynayacak ve turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele edecek.
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