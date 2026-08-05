Haber Tarihi: 05 Ağustos 2026 12:42 - Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 12:42

Trabzonspor Avrupa Maçı Ne Zaman? UEFA Avrupa Ligi Play-Off Tarihi Belli Oldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi bordo-mavili taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. "Trabzonspor Avrupa maçı ne zaman?" sorusu da futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Trabzonspor Avrupa Maçı Ne Zaman? UEFA Avrupa Ligi Play-Off Tarihi Belli Oldu
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçını 20 Ağustos 2026'da, rövanş karşılaşmasını ise 27 Ağustos 2026'da oynayacak.
Trabzonspor'un rakibi kim?

UEFA'da gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu. Bordo-mavililer, Ferencváros - Górnik Zabrze eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Avrupa Ligi'nde hedef lig aşaması

Trabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanacak. Avrupa Ligi lig etabının ilk hafta karşılaşmaları ise eylül ayında oynanacak.

Maçlar hangi tarihlerde?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off programı şu şekilde:

İlk maç: 20 Ağustos 2026
Rövanş: 27 Ağustos 2026


Karşılaşmaların saatleri ve yayın bilgileri UEFA tarafından daha sonra açıklanacak.

Sonuç: Trabzonspor Avrupa Maçı Ne Zaman?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçına 20 Ağustos 2026 tarihinde çıkacak. Bordo-mavililer, rövanş mücadelesini ise 27 Ağustos'ta oynayacak ve turu geçmesi halinde UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele edecek.

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