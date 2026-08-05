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Salah'tan 10 numara talebi

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah, bordo-mavililerde 10 numaralı formayı giyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 12:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Salah'tan 10 numara talebi
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Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ın forma numarası belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mısırlı yıldız, Trabzonspor'da 10 numaralı formayı giyecek.

Trabzonspor'da Salah için 11 numaralı ikonik forma hazırlanmıştı. Ancak Salah, milli takımda giydiği 10 numaralı formayı giymek istedi. Bunun üzerine Ernest Muçi'nin de kabul etmesiyle 10 numaralı forma Salah'a verildi.

Trabzonspor Kulübü, Salah için 11 numaralı formayı alan taraftarların formalarındaki numarayı değiştirecek. 

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