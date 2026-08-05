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Sofyan Amrabat için sürpriz iddia!

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Sofyan Amrabat için İspanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Real Betis'in Faslı orta sahayı yeniden kadrosuna katmak istediği öne sürülürken, transferin önündeki en büyük engel ise oyuncunun maaşı olarak gösterildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 13:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sofyan Amrabat için sürpriz iddia!
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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceği belirsizliğini korurken, İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Estadio Deportivo'nun haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Faslı orta saha oyuncusunu yüksek bir bonservis bedeliyle satmasının mümkün olmadığının farkında ve gelecek makul teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haberde, Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin, ekonomik şartların kulübün bütçesine uygun olması halinde Amrabat'ı gelecek sezon kadrosunda görmek istediği belirtildi. Bu nedenle tecrübeli futbolcunun yeniden yeşil-beyazlı formayı giymesi ihtimal dışı görülmüyor.

EN BÜYÜK ENGEL MAAŞ

Ancak Betis'in önündeki en büyük engelin Amrabat'ın yüksek maaşı olduğu ifade edildi. İspanyol ekibinin geçtiğimiz sezon oyuncunun maaşının yalnızca küçük bir bölümünü karşıladığı, bu nedenle Fenerbahçe'nin şimdiye kadar kamuoyuna yansıyan bonservis beklentilerinin transferi zorlaştırdığı aktarıldı.

Habere göre Fenerbahçe ilk etapta Amrabat için 20 milyon euro talep etti. Ancak bu rakamın daha çok pazarlık stratejisinin bir parçası olduğu ve şu ana kadar ne Avrupa'dan ne de Suudi Arabistan kulüplerinden bu seviyeye yaklaşan bir teklif gelmediği vurgulandı.

Sarı-lacivertli kulübün, aracı isimlere 15 ila 20 milyon euro arasında bir beklenti ilettiği belirtilirken, kulüp içinde durumun çok daha farklı değerlendirildiği kaydedildi.

AMRABAT'IN ÖNCELİĞİ BETIS

Haberde Amrabat'ın da transfer sürecinde belirleyici rol oynadığı belirtildi. Faslı futbolcunun, maddi açıdan cazip olsa bile her teklife olumlu yaklaşmayacağı ve önceliğinin yeniden Real Betis forması giymek olduğu aktarıldı.

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