Kevin için 50 milyon euro'ya ret!

Fulham, Kevin için Roma'dan gelen önemli bir teklifi kabul etmedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roma, 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu için Fulham'a bonuslar dahil 50 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Globo'da yer alan habere göre, Fulham, Roma'dan gelen bu teklifi kabul etmedi.
Kevin'ı İtalya'dan başka kulüplerin de takip ettiği ve Fulham'a yeni teklifler yapılmasının beklendiği belirtildi.
Fulham, Brezilyalı futbolcuyu geçen yıl Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinde 31 maçta süre bulan Kevin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.
Globo'da yer alan habere göre, Fulham, Roma'dan gelen bu teklifi kabul etmedi.
Kevin'ı İtalya'dan başka kulüplerin de takip ettiği ve Fulham'a yeni teklifler yapılmasının beklendiği belirtildi.
Fulham, Brezilyalı futbolcuyu geçen yıl Shakhtar Donetsk'ten 40 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. İngiliz ekibinde 31 maçta süre bulan Kevin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.