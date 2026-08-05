05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
21:00
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
21:15
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
19:30
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
20:00
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
21:30
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
01:00
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
14:00
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
14:30
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
19:30
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
21:00
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
21:30

Karşıyaka'dan Fenerbahçe takviyesi!

Karşıyaka, Adem Yeşilyurt transferi kapsamında Fenerbahçe altyapısından Yiğit Evin'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 12:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'dan Fenerbahçe takviyesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'ye satılan 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'un transferine karşılık sarı-lacivertlilerden bonservis gelirinin yanı sıra 3 de genç oyuncu alacak 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka, Yasir Boz'dan sonra Yiğit Evin'i de kadrosuna kattı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yiğit, yeşil-kırmızılılara imza attı. Aynı yaştaki orta saha Yasir Boz kiralık olarak, Yiğit Evin ise bonservisiyle takıma katıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki genç futbolcu da Karşıyaka'yla çalışmalara başlarken, Fenerbahçe'den başka futbolcu alınmasının planlanmadığı öğrenildi. Karşıyaka, İstanbulspor'dan 20 yaşında, 1.93 boyundaki Eren Arda Şan'a da resmi imza attıracak. Transferde frene basıp beklemeye geçen İzmir temsilcisi cumartesi günü Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girecek. Karşıyaka'da transfer yasağını açmak için kaynak arayışı ise sürüyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.