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Leverkusen, Miguel Gutierrez'i açıkladı

Bayer Leverkusen, Atletico Madrid'e giden Alejandro Grimaldo'nun yerine Miguel Gutiérrez'i 2031 yılına kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 13:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Leverkusen, Miguel Gutierrez'i açıkladı
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Alman ekibi, Napoli forması giyen İspanyol sol bek Miguel Gutiérrez'i resmen kadrosuna kattığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı.

30 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Kicker'ın haberine göre Bayer Leverkusen, Gutiérrez için Napoli'ye 26 milyon euro sabit bonservis ödeyecek. Bonuslarla birlikte transfer bedelinin 30 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.

GRIMALDO'NUN YERİ DOLDURULDU

Leverkusen, Atletico Madrid'e transfer olan Alejandro Grimaldo'nun ayrılığı sonrası sol bek rotasyonunu Miguel Gutiérrez ile güçlendirdi. Grimaldo'nun transferinden bonuslarla birlikte 25 milyon euro gelir elde etmesi beklenen Alman ekibi, yeni transferiyle yaz dönemindeki toplam harcamasını 76 milyon euroya çıkardı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Miguel Gutiérrez, sabit bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen tarihinin en pahalı yedinci transferi oldu. Bonusların devreye girmesi halinde ise kulüp tarihinin en pahalı beşinci transferi konumuna yükselebilecek. Ayrıca İspanyol oyuncu, Napoli tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan 10 futbolcusundan biri olarak kayıtlara geçti.

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