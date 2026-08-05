Leverkusen, Miguel Gutierrez'i açıkladı

Bayer Leverkusen, yaz transfer dönemindeki önemli hamlelerinden birini daha gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 2031'E KADAR İMZA
Alman ekibi, Napoli forması giyen İspanyol sol bek Miguel Gutiérrez'i resmen kadrosuna kattığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı.
30 MİLYON EUROLUK TRANSFER
Kicker'ın haberine göre Bayer Leverkusen, Gutiérrez için Napoli'ye 26 milyon euro sabit bonservis ödeyecek. Bonuslarla birlikte transfer bedelinin 30 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.
GRIMALDO'NUN YERİ DOLDURULDU
Leverkusen, Atletico Madrid'e transfer olan Alejandro Grimaldo'nun ayrılığı sonrası sol bek rotasyonunu Miguel Gutiérrez ile güçlendirdi. Grimaldo'nun transferinden bonuslarla birlikte 25 milyon euro gelir elde etmesi beklenen Alman ekibi, yeni transferiyle yaz dönemindeki toplam harcamasını 76 milyon euroya çıkardı.
KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Miguel Gutiérrez, sabit bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen tarihinin en pahalı yedinci transferi oldu. Bonusların devreye girmesi halinde ise kulüp tarihinin en pahalı beşinci transferi konumuna yükselebilecek. Ayrıca İspanyol oyuncu, Napoli tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan 10 futbolcusundan biri olarak kayıtlara geçti.
Alman ekibi, Napoli forması giyen İspanyol sol bek Miguel Gutiérrez'i resmen kadrosuna kattığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandı.
30 MİLYON EUROLUK TRANSFER
Kicker'ın haberine göre Bayer Leverkusen, Gutiérrez için Napoli'ye 26 milyon euro sabit bonservis ödeyecek. Bonuslarla birlikte transfer bedelinin 30 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.
GRIMALDO'NUN YERİ DOLDURULDU
Leverkusen, Atletico Madrid'e transfer olan Alejandro Grimaldo'nun ayrılığı sonrası sol bek rotasyonunu Miguel Gutiérrez ile güçlendirdi. Grimaldo'nun transferinden bonuslarla birlikte 25 milyon euro gelir elde etmesi beklenen Alman ekibi, yeni transferiyle yaz dönemindeki toplam harcamasını 76 milyon euroya çıkardı.
KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Miguel Gutiérrez, sabit bonservis bedeliyle Bayer Leverkusen tarihinin en pahalı yedinci transferi oldu. Bonusların devreye girmesi halinde ise kulüp tarihinin en pahalı beşinci transferi konumuna yükselebilecek. Ayrıca İspanyol oyuncu, Napoli tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan 10 futbolcusundan biri olarak kayıtlara geçti.